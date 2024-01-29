«Атланта»
«Атланта» продолжает играть без лидеров и проиграла уже четвёртый матч кряду, хотя итоговая разница в счете составила всего лишь пять очков.
На двоих с «Далласом» хозяева набрали практически 300 очков на двоих, что свидетельствует об отсутствии обороны у двух принимавших участие в матче команд.
Перед игрой с «Торонто» пришли радостные вести о возвращении в состав Янга, но Хантер по-прежнему в лазарете из-за травмы колена.
Именно хозяева котируются в качестве потенциальных победителей матча, несмотря на то, что канадскому клубу тоже надоело проигрывать.
«Торонто»
«Торонто» явно настроился просто доигрывать нынешний сезон и уже потом думать, что делать дальше.
Сейчас в клубе практически не осталось сильных игроков, вокруг которых можно построить действительно что-то долговременное и стоящее.
Четыре поражения подряд в последних матчах наглядно демонстрируют степень угнетенности канадского клуба.
В матче с «Атлантой» гости смогут рассчитывать на что-то вменяемое по игре, если у хозяев не будет работать дальнобойная артиллерия от слова совсем.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Атланты» — 1.39, победа «Торонто» — 3.17.
Прогноз: «Атланта» имеет больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Два клуба продемонстрируют задорную игру в атаке.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.87.
Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.15.