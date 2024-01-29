В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 29 января. Начало встречи — в 02:00 мск. «Атланта» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атланта»

«Атланта» продолжает играть без лидеров и проиграла уже четвёртый матч кряду, хотя итоговая разница в счете составила всего лишь пять очков.

На двоих с «Далласом» хозяева набрали практически 300 очков на двоих, что свидетельствует об отсутствии обороны у двух принимавших участие в матче команд.

Перед игрой с «Торонто» пришли радостные вести о возвращении в состав Янга, но Хантер по-прежнему в лазарете из-за травмы колена.

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Именно хозяева котируются в качестве потенциальных победителей матча, несмотря на то, что канадскому клубу тоже надоело проигрывать.

«Торонто»

«Торонто» явно настроился просто доигрывать нынешний сезон и уже потом думать, что делать дальше.

Сейчас в клубе практически не осталось сильных игроков, вокруг которых можно построить действительно что-то долговременное и стоящее.

Четыре поражения подряд в последних матчах наглядно демонстрируют степень угнетенности канадского клуба.

В матче с «Атлантой» гости смогут рассчитывать на что-то вменяемое по игре, если у хозяев не будет работать дальнобойная артиллерия от слова совсем.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Атланты» — 1.39, победа «Торонто» — 3.17.

Прогноз: «Атланта» имеет больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Два клуба продемонстрируют задорную игру в атаке.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.15.