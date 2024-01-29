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    Чья проигрышная серия прервётся первой?

    «Атланта» — «Торонто». Ставка (1.87) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 29 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Торонто»
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    «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 29 января. Начало встречи — в 02:00 мск. «Атланта» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 29 Января 2024 года
    Атланта
  • НБА
    •  Атланта 02:00 Торонто Торонто
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    «Атланта»

    «Атланта» продолжает играть без лидеров и проиграла уже четвёртый матч кряду, хотя итоговая разница в счете составила всего лишь пять очков.

    На двоих с «Далласом» хозяева набрали практически 300 очков на двоих, что свидетельствует об отсутствии обороны у двух принимавших участие в матче команд.

    Перед игрой с «Торонто» пришли радостные вести о возвращении в состав Янга, но Хантер по-прежнему в лазарете из-за травмы колена.

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    Именно хозяева котируются в качестве потенциальных победителей матча, несмотря на то, что канадскому клубу тоже надоело проигрывать.

    «Торонто»

    «Торонто» явно настроился просто доигрывать нынешний сезон и уже потом думать, что делать дальше.

    Сейчас в клубе практически не осталось сильных игроков, вокруг которых можно построить действительно что-то долговременное и стоящее.

    Четыре поражения подряд в последних матчах наглядно демонстрируют степень угнетенности канадского клуба.

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    В матче с «Атлантой» гости смогут рассчитывать на что-то вменяемое по игре, если у хозяев не будет работать дальнобойная артиллерия от слова совсем.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Атланты» — 1.39, победа «Торонто» — 3.17.

    Прогноз: «Атланта» имеет больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Два клуба продемонстрируют задорную игру в атаке.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.87.

    Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.15.

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    «Атланта» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 29.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Чья проигрышная серия прервётся первой?
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