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    Переиграет ли «Атланта» соперника из Калифорнии?

    «Голден Стэйт» — «Атланта». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 25 января 2024 года

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    Баскетбол. НБА 25 Января 2024 года

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» провел вторую неудачную игру подряд: после фиаско в матче против «Милуоки» (118:129), «золотые» проиграли «Мемфису» (107:116).

    В последних пяти матчах «Голден Стэйт» выиграл у «Чикаго» (140:131), но проиграл «Нью-Орлеану» (105:141) и «Торонто» (118:133).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 12 место при 18 победах и 22 поражениях.

    «Атланта»

    «Атланта» потерпела второе поражение подряд в регулярном чемпионате. В минувшем туре «ястребы» проиграли «Сакраменто» (107:122). До этого было фиаско в поединке против «Кливленда» (95:116).

    До этого у команды из штата Джорджия была выигрышная серия, которая состояла из трех матчей: «Атланта» обыграла «Майами» (109:108), «Орландо» (106:104) и «Сан-Антонио» (109:99).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 10 место при 18 победах и 25 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.28, победа «Атланты» — 3.70.

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    Прогноз: В предстоящей игре сложно определить, кто одержит победу. Можно рискнуть и сыграть в пользу плюсовой форы гостевой команды.

    Ставка: Фора «Атланты» (+8.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.30.

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    «Голден Стэйт» — «Атланта»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Переиграет ли «Атланта» соперника из Калифорнии?
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