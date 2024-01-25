Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 25 января. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» провел вторую неудачную игру подряд: после фиаско в матче против «Милуоки» (118:129), «золотые» проиграли «Мемфису» (107:116).

В последних пяти матчах «Голден Стэйт» выиграл у «Чикаго» (140:131), но проиграл «Нью-Орлеану» (105:141) и «Торонто» (118:133).

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В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 12 место при 18 победах и 22 поражениях.

«Атланта»

«Атланта» потерпела второе поражение подряд в регулярном чемпионате. В минувшем туре «ястребы» проиграли «Сакраменто» (107:122). До этого было фиаско в поединке против «Кливленда» (95:116).

До этого у команды из штата Джорджия была выигрышная серия, которая состояла из трех матчей: «Атланта» обыграла «Майами» (109:108), «Орландо» (106:104) и «Сан-Антонио» (109:99).

В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 10 место при 18 победах и 25 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.28, победа «Атланты» — 3.70.

Прогноз: В предстоящей игре сложно определить, кто одержит победу. Можно рискнуть и сыграть в пользу плюсовой форы гостевой команды.

Ставка: Фора «Атланты» (+8.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.30.