Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр». Дата — 12 января. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Даллас»

Трёхматчевая победная серия «Далласа» прервалась в матче против «Мемфиса» (103:120). В этой игре несмотря на проигрыш отметим результативные действия баскетболиста «Далласа» Кайри Ирвинга, который стал лучшим игроком, набрав 33 очка, сделав 8 подборов и отдав 4 передачи.

С положительную серию игр техасцев вошли две игры против «Портленда» (139:103, 126:97) и один матч с «Миннесотой» (115:108).

Все прогнозы на НБА

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 7 место, одержав 22 победы и потерпев 16 поражений.

«Нью-Йорк»

О Джи Ануноби перешел из «Торонто» в «Нью-Йорк» в конце 2023-го года. Игрок «никсов» успел сыграть пять матчей в составе новой команды. После его перехода «Нью-Йорк» идет со счетом 5:0 — по победам и поражениям.

В минувшем туре «Нью-Йорк» добился победы в матче против «Портленда» (12:84). Ануноби набрал в матче 23 очка и сделал 4 подбора. Также за плечами команды виктории в играх против «Вашингтона» (121:105), «Филадельфии» (128:92), «Чикаго» (116:100) и «Миннесоты» (112:106).

В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 4 место при 22 победах и 15 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.85, победа «Нью-Йорка» — 1.95.

Прогноз: «Нью-Йорк» наверняка будет ближе к победе, так как команда сейчас на ходу.

Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 1.95.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Нью-Йорка».

Альтернативная ставка: Фора «Нью-Йорка» (+1.5) с коэффициентом 1.85.