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    «Даллас» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Нью-Йорк»
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    «Лос -Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк»
    Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр». Дата — 12 января. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Даллас»

    Трёхматчевая победная серия «Далласа» прервалась в матче против «Мемфиса» (103:120). В этой игре несмотря на проигрыш отметим результативные действия баскетболиста «Далласа» Кайри Ирвинга, который стал лучшим игроком, набрав 33 очка, сделав 8 подборов и отдав 4 передачи.

    С положительную серию игр техасцев вошли две игры против «Портленда» (139:103, 126:97) и один матч с «Миннесотой» (115:108).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 7 место, одержав 22 победы и потерпев 16 поражений.

    «Нью-Йорк»

    О Джи Ануноби перешел из «Торонто» в «Нью-Йорк» в конце 2023-го года. Игрок «никсов» успел сыграть пять матчей в составе новой команды. После его перехода «Нью-Йорк» идет со счетом 5:0 — по победам и поражениям.

    В минувшем туре «Нью-Йорк» добился победы в матче против «Портленда» (12:84). Ануноби набрал в матче 23 очка и сделал 4 подбора. Также за плечами команды виктории в играх против «Вашингтона» (121:105), «Филадельфии» (128:92), «Чикаго» (116:100) и «Миннесоты» (112:106).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 4 место при 22 победах и 15 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.85, победа «Нью-Йорка» — 1.95.

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    Прогноз: «Нью-Йорк» наверняка будет ближе к победе, так как команда сейчас на ходу.

    Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 1.95.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Нью-Йорка».

    Альтернативная ставка: Фора «Нью-Йорка» (+1.5) с коэффициентом 1.85.

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    «Даллас» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Способен ли Ануноби сломать соперника?
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