Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 1 января. Время — 04:00 по мск. «Финикс» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Финикс»

«Финикс» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате, в минувшем туре «солнечные» обырали «Шарлотт» (133:119).

Вклад в победу «Финикса» внес лидер команды Девин Букер. Защитник отправил в кольцо соперника 35 очков, а ещё совершил 4 подбора и отдал 7 передач.

В последних пяти матчах «Финикс» также обыграл «Хьюстон» (129:133), но проиграл «Далласу» (114:128), «Сакраменто» (105:120) и «Портленду» (104:109).

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«Финикс» поднялся на 9 место турнирной таблицы в Западной конференции. В 31 матче «солнечные» выиграли 16 матчей и проиграли 15 встреч.

«Орландо»

Франц Вагнер принес победу «Орландо» в матче против «Нью-Йорка» (117:108), забросив в кольцо соперника 32 очка. До дабл-дабл игроку не хватило одного подбора.

В последних пяти матчах «Орландо» добился побед над «Вашингтоном» (127:119) и «Индианой» (117:110), а также уступил «Филадельфии» (92:112) и «Милуоки» (114:118).

На данный момент «Орландо» занимает 4 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 19 побед и потерпев 12 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Финикса» — 1.38, победа «Орландо» — 3.07.

Прогноз: «Финикс» навряд ли можно считать грозной командой, да «солнечные» подходят к матчу в качестве фаворита. Однако «Орландо» тот клуб, который способен добыть победу в поединке. Мы рискнем и поставим на викторию «магов».

Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 3.07.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе гостевой команды.

Альтернативная ставка: Фора «Орландо» (+6.5) с коэффициентом 1.90.