Нью-Орлеан. «Смузи Кинг Центр». Дата — 2 декабря. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. На домашней арене «пеликаны» нанесли поражение «Филадельфии» (124:114). Вклад в победу команды внёс лидер луизианского коллектива Зайон Уильямсон. Он отправил в кольцо соперника 33 очка.

До игры с «Филадельфией», баскетболисты «Нью-Орлеана» проиграли дважды «Юте» (112:114, 100:105), но выиграли у «Лос-Анджелес Клипперс» (116:106) и «Сакраменто» (117:112).

Все прогнозы на НБА

В турнирной таблице Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает 8 место, одержав 10 побед и потерпев 9 поражений.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» не может выйти из игрового кризиса, техасцы не могут выиграть в 15-м матче подряд. «Шпоры» занимают последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции.

В рамках минувшего игрового дня «Сан-Антонио» проиграл «Атланте» (135:137).

В предстоящем матче против «Нью-Орлеана» не сможет сыграть Виктор Вембаньяма. Центровой получил травму бедра в поединке с «Денвером», сыграв лишь на площадке 24 минуты и 56 секунд игрового времени.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Орлеана» — 1.14, победа «Сан-Антонио» — 7.00.

Прогноз: В предстоящем матче стоит ожидать крупной победы «Нью-Орлеана». «Сан-Антонио» по-прежнему не может найти свою игру.

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-13) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.04.