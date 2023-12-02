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    «Нью-Орлеан» уничтожит техасцев?

    «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан»
    Нью-Орлеан. «Смузи Кинг Центр». Дата — 2 декабря. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. На домашней арене «пеликаны» нанесли поражение «Филадельфии» (124:114). Вклад в победу команды внёс лидер луизианского коллектива Зайон Уильямсон. Он отправил в кольцо соперника 33 очка.

    До игры с «Филадельфией», баскетболисты «Нью-Орлеана» проиграли дважды «Юте» (112:114, 100:105), но выиграли у «Лос-Анджелес Клипперс» (116:106) и «Сакраменто» (117:112).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает 8 место, одержав 10 побед и потерпев 9 поражений.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» не может выйти из игрового кризиса, техасцы не могут выиграть в 15-м матче подряд. «Шпоры» занимают последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции.

    В рамках минувшего игрового дня «Сан-Антонио» проиграл «Атланте» (135:137).

    В предстоящем матче против «Нью-Орлеана» не сможет сыграть Виктор Вембаньяма. Центровой получил травму бедра в поединке с «Денвером», сыграв лишь на площадке 24 минуты и 56 секунд игрового времени.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Орлеана» — 1.14, победа «Сан-Антонио» — 7.00.

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    Прогноз: В предстоящем матче стоит ожидать крупной победы «Нью-Орлеана». «Сан-Антонио» по-прежнему не может найти свою игру.

    Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-13) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.04.

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    «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» уничтожит техасцев?
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