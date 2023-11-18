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    «Орландо» добьется новой победы в матче с «Чикаго»?

    «Чикаго» — «Орландо». Ставка (к. 2.15) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 18 ноября 2023 года

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    «Чикаго» — «Орландо»
    Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 18 ноября. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 18 Ноября 2023 года

    «Чикаго»

    Лидер «Чикаго» Демар Дерозан не сыграл в первом матче дуэли с «Орландо». Не сыграет и во второй игре, которая запланирована на 18 ноября. Дерозан покинул расположение «Чикаго» по семейным обстоятельствам.

    Игрока явно не хватает команде, в рамках минувшего игрового дня «Чикаго» проиграл «Орландо» (94:96). В последних пяти матчах иллинойсцы также проигра ли «Милуоки» (108:118) и «Финиксу» (115:116), но выиграли у «Детройта» (119:108) и «Юты» (130:113).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 12 место при 4 победах и 8 поражениях.

    «Орландо»

    В Восточной конференции «Орландо» занимает 8 место при шести победах и пяти поражениях. В гостевом матче против «Чикаго» «маги» выиграли со счетом 96:94. Вклад в победу «Орландо» внес Паоло Банкеро, набрав 17 очков.

    В серию последних 5 встреч входит еще победа над «Милуоки» (112:97), но уступили «Бруклину» (104:124), «Атланте» (119:120) и «Далласу» (102:117).

    К матчу против «Чикаго» баскетболисты «Орландо» подходят с проблемами в составе. В лазарете команды Уэнделл Картер с травмой пальца, Маркелл Фульц — с травмой колена, Гари
    Харрис — с травмой паха. От травмы колена восстановился Кевон Харрис.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Чикаго» — 1.81, победа «Орландо» — 2.15.

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    Прогноз: Оба клуба играют с переменным успехом. На данный момент «Чикаго» и «Орландо» не могут себя проявить на полную мощь из-за проблем с составом. Можно сыграть на тотале в матче, в среднем за игру с участием «быков» и «магов» забрасывается 220 очков.

    Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 2.15.

    Альтернативный прогноз: «Чикаго» или «Орландо»? Кто бы не одержал победу в этом матче, игра будет упорной, разгрома одной из команд не стоит ожидать.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 1.91.

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    «Чикаго» — «Орландо»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» добьется новой победы в матче с «Чикаго»?
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