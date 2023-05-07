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    Сможет ли «Филадельфия» сравнять счёт в серии?

    «Филадельфия» — «Бостон». Прогноз (к 2.22), ставка на матч 1/4 финала НБА, 7 мая 2023 года

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    «Филадельфия»

    Продолжается домашняя серия игр «Филадельфии» в дуэли с «Бостоном». Позади третий поединок, который «76-е» проиграли (102:114). К слову, в этом матче сыграла ключевая фигура команды, у которого была травма колена. Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.

    «Филадельфия» пока проигрывает (1:2 — в серии), но именно баскетболисты из штата Пенсильвания открыли счёт в дуэли, в первом матча было достигнута победа над «Бостоном» (119:115).

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    В первом раунде плей-офф «Филадельфия» всухую переиграла «Бруклин» (4:0 — победа в серии) и вышла в 1/4 финала. В Восточной конференции команда заняла третье место, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

    «Бостон»

    «Бостон» одержал две победы подряд над «Филадельфией» (114:102 и 121:87) и вернул себе статус фаворита пары в битве за выход в полуфинал НБА. Джейлен Браун внёс основной вклад в одну из побед «Бостона» над «Филадельфией» (121:87). Защитник отправил в кольцо соперника 25 очков.

    Во втором победном матче решающую роль сыграл Джейсон Тейтум. Лидер «Бостона» оформил дабл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 5 передач.

    В составе «Бостона» есть травмированный игрок, выбыл из строя Блэйк Гриффин, форвард получил травму поясницы и не сможет помочь своей команде в предстоящей игре. «Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 встреч. В 1/8 финала была обыграна «Атланта» (4:2 — победа в серии).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Филадельфии» — 2.22, победа «Бостона» — 1.70.

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    Прогноз: В трёх матчах противостояния «Филадельфия» провалила лишь одну. В остальных встречах «76-е» смогли дать бой «Бостону» и даже одну игру выиграли. Команде по силам дать, особенно если сыграет на площадке Джоэл Эмбиид, которые всё ещё восстанавливается после травмы. Наш риск в пользу хозяев.

    Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 2.22.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: ТБ 216 с коэффициентом 2.02.

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    «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Филадельфия» сравнять счёт в серии?
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