Филадельфия. Штат Пенсильвания. Арена «Веллс-Фарго-центр». Дата — 7 мая. Время — 22:30 по мск. «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Продолжается домашняя серия игр «Филадельфии» в дуэли с «Бостоном». Позади третий поединок, который «76-е» проиграли (102:114). К слову, в этом матче сыграла ключевая фигура команды, у которого была травма колена. Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.

«Филадельфия» пока проигрывает (1:2 — в серии), но именно баскетболисты из штата Пенсильвания открыли счёт в дуэли, в первом матча было достигнута победа над «Бостоном» (119:115).

Все прогнозы на НБА

В первом раунде плей-офф «Филадельфия» всухую переиграла «Бруклин» (4:0 — победа в серии) и вышла в 1/4 финала. В Восточной конференции команда заняла третье место, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

«Бостон»

«Бостон» одержал две победы подряд над «Филадельфией» (114:102 и 121:87) и вернул себе статус фаворита пары в битве за выход в полуфинал НБА. Джейлен Браун внёс основной вклад в одну из побед «Бостона» над «Филадельфией» (121:87). Защитник отправил в кольцо соперника 25 очков.

Во втором победном матче решающую роль сыграл Джейсон Тейтум. Лидер «Бостона» оформил дабл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 5 передач.

В составе «Бостона» есть травмированный игрок, выбыл из строя Блэйк Гриффин, форвард получил травму поясницы и не сможет помочь своей команде в предстоящей игре. «Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 встреч. В 1/8 финала была обыграна «Атланта» (4:2 — победа в серии).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Филадельфии» — 2.22, победа «Бостона» — 1.70.

Прогноз: В трёх матчах противостояния «Филадельфия» провалила лишь одну. В остальных встречах «76-е» смогли дать бой «Бостону» и даже одну игру выиграли. Команде по силам дать, особенно если сыграет на площадке Джоэл Эмбиид, которые всё ещё восстанавливается после травмы. Наш риск в пользу хозяев.

Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 2.22.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: ТБ 216 с коэффициентом 2.02.