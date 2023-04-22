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    «Клипперс» смогут сравнять счет в серии?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 22 апреля. Время — 22:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Клубы провели ещё один матч и похвастаться «Лос-Анджелес Клипперс» нечем. Коллектив из Калифорнии проиграл второй матч подряд и теперь находится в максимально некомфортном положении.

    Хоть поражение и составило всего лишь пять очков разницы (124:129), но по качеству игры между клубами просто пропасть.

    В отсутствии Леонарда и Джорджа роль главного снайпера на себя взял Пауэлл, но даже его 42 очка не сыграли никакой погоды в том поединке. Вероятность победы «Лос-Анджелес Клипперс» в предстоящем поединка на своем паркете мизерная.

    «Финикс»

    «Финикс» продолжает бомбить обескровленного соперника и спокойно с ним разбирается на калифорнийском паркете.

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    Букер был просто бесподобен и в последнем матче. На его счету оказалось 45 очков, а Дюрант ещё добавил 28 баллов.

    «Лос-Анджелес Клипперс» совсем обескровлены, а в предстоящем поединке «Санс» просто добьют беспомощного противника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Клипперс» —
    3.02, победа «Финикса» — 1.46.

    Прогноз: Гости почти приговорят «Лос-Анджелес Клипперс» в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: «Финиксу» по силам выиграть две половины встречи предстоящего матча.

    Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: П2/П2 с коэффициентом 1.75.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Клипперс» смогут сравнять счет в серии?
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