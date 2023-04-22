Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 22 апреля. Время — 22:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Клубы провели ещё один матч и похвастаться «Лос-Анджелес Клипперс» нечем. Коллектив из Калифорнии проиграл второй матч подряд и теперь находится в максимально некомфортном положении.

Хоть поражение и составило всего лишь пять очков разницы (124:129), но по качеству игры между клубами просто пропасть.

В отсутствии Леонарда и Джорджа роль главного снайпера на себя взял Пауэлл, но даже его 42 очка не сыграли никакой погоды в том поединке. Вероятность победы «Лос-Анджелес Клипперс» в предстоящем поединка на своем паркете мизерная.

«Финикс»

«Финикс» продолжает бомбить обескровленного соперника и спокойно с ним разбирается на калифорнийском паркете.

Букер был просто бесподобен и в последнем матче. На его счету оказалось 45 очков, а Дюрант ещё добавил 28 баллов.

«Лос-Анджелес Клипперс» совсем обескровлены, а в предстоящем поединке «Санс» просто добьют беспомощного противника.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Клипперс» —

3.02, победа «Финикса» — 1.46.

Прогноз: Гости почти приговорят «Лос-Анджелес Клипперс» в этом поединке.

Альтернативный прогноз: «Финиксу» по силам выиграть две половины встречи предстоящего матча.

Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: П2/П2 с коэффициентом 1.75.