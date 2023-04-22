«Лос-Анджелес Клипперс»
Клубы провели ещё один матч и похвастаться «Лос-Анджелес Клипперс» нечем. Коллектив из Калифорнии проиграл второй матч подряд и теперь находится в максимально некомфортном положении.
Хоть поражение и составило всего лишь пять очков разницы (124:129), но по качеству игры между клубами просто пропасть.
В отсутствии Леонарда и Джорджа роль главного снайпера на себя взял Пауэлл, но даже его 42 очка не сыграли никакой погоды в том поединке. Вероятность победы «Лос-Анджелес Клипперс» в предстоящем поединка на своем паркете мизерная.
«Финикс»
«Финикс» продолжает бомбить обескровленного соперника и спокойно с ним разбирается на калифорнийском паркете.
Букер был просто бесподобен и в последнем матче. На его счету оказалось 45 очков, а Дюрант ещё добавил 28 баллов.
«Лос-Анджелес Клипперс» совсем обескровлены, а в предстоящем поединке «Санс» просто добьют беспомощного противника.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Клипперс» —
3.02, победа «Финикса» — 1.46.
Прогноз: Гости почти приговорят «Лос-Анджелес Клипперс» в этом поединке.
Альтернативный прогноз: «Финиксу» по силам выиграть две половины встречи предстоящего матча.
Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: П2/П2 с коэффициентом 1.75.