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    «Нью-Орлеан» устроит горячий приём сопернику?

    «Нью-Орлеан» — «Сакраменто». Прогноз (к. 2.23), ставка на матч регулярки НБА, 5 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Сакраменто»
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    Новый Орлеан. Луизиана. Арена «Смути Кинг-центр». Дата — 5 апреля. Время — 03:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Апреля 2023 года

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» занимает седьмое место в Западной конференции. В 78 матчах команда одержала 40 побед и потерпела 38 поражений. Плотность в таблице высокая, любая победа может поднять клуб из Луизианы на шестую строчку, а это уже зона плей-офф.

    «Пеликаны» сейчас на ходу, в пяти матчах команда одержала четыре победы. «Нью-Орлеан» дважды нанёс поражения главному конкуренту в битве за топ-6 — «Лос-Анджелес Клипперс» (131:110 и 122:114). Также получились успешными встречи с «Денвером» (107:88) и «Портлендом» (124:90).

    Три игрока «Нью-Орлеана» сейчас находятся в лазарете. Не смогут в матче с «Сакраменто» выступить И Джей Лидделл (травма колена), Зайон Уильямсон (мышечная травма) и Жозе Альварадо (травма).

    «Нью-Орлеану» осталось провести четыре матча до окончания регулярного чемпионата. Впереди домашняя серия игр против «Сакраменто», «Мемфиса» и «Нью-Йорка». Завершит команда регулярку гостевой встречей с «Миннесотой».

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» — участник плей-офф турнира. Калифорнийцы завоевали путёвку в 1/8 финала вслед за «Мемфисом» и «Денвером». «Кингз» в этом сезоне провёл 78 матчей, одержал 47 побед и проиграл 31 встречу.

    В рамках минувшего игрового дня «Сакраменто» проиграл одной из худших команд НБА — «Сан-Антонио» (134:142). В этой встрече всё решилось в овертайме, так как основное время завершилось вничью (123:123). Несмотря на поражение лучшим игроком в составе «Сакраменто» стал Де’Аарон Фокс, игрок отправил в кольцо соперника 28 очков.

    Мэттью Деллаведова находится в лазарете команды. Защитник «Сакраменто» получил травму пальца в матче против «Портленда». Под вопросом участие Малика Монка — у игрока травма ноги.

    «Сакраменто» осталось сыграть ещё четыре матча в регулярке. В гостях будут игры против «Нью-Орлеана», «Далласа» и «Денвера». А ещё ожидается домашняя встреча в калифорнийском дерби с «Голден Стэйт».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Орлеана» — 1.61, победа «Сакраменто» — 2.53.

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    Прогноз: Встречаются соперники, которые любят играть в сверхрезультативный баскетбол. В среднем матчи с участием «Нью-Орлеана» и «Сакраменто» завершаются в 240 очков.

    Ставка: Тотал больше 240.5 с коэффициентом 2.23.

    Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что разгромной победы одной из команд не будет.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

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    «Нью-Орлеан» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» устроит горячий приём сопернику?
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