«Шарлотт»
«Шарлотт» в последних поединках добивается успеха, и это позволяет аутсайдеру Востока хотя бы в хорошем настроении подходить к завершению предстоящего сезона.
Правда в последнем матче «Хорнетс» проиграли «Чикаго» после трех побед подряд. Лучшим в составе «шершней» оказался Букнайт, набравший 22 очков.
«Шарлотт» находится на предпоследнем месте восточной конференции, имея 26 побед при 52 поражениях. За пять последних поединков против «Торонто» аутсайдер Востока победил только в одной встрече.
«Торонто»
«Торонто» старается закладываться на победу в каждом матче, который иногда планы не исполняются, как в последнем матче против «Филадельфии».
В том проигранном поединке против коллектива Дока Риверса у «Рэпторс» больше всех очков набрал Барнс, который записал на свой счет 26 результативных баллов.
Сейчас у «Торонто» всего лишь восьмое место в конференции на одно поражение больше, чем побед, но относительно легкий календарь в оставшихся поединках. Канадскому клубу нужно уверенно разбираться с «Шарлотт» с травмированными лидерами.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 2.89, победа «Торонто» — 1.47.
Прогноз: Гости будут играть без своих лидеров, поэтому преимущество перед игрой на стороне гостевого коллектива.
Альтернативный прогноз: Игра будет «низовой», поскольку «Торонто» не распыляется в атаке.
Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 2.30.
Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.36.