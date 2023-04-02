Шарлотт. Стадион «Спектрум Центр». Дата — 02 апреля. Время — 20:00 по мск. «Шарлотт» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

«Шарлотт» в последних поединках добивается успеха, и это позволяет аутсайдеру Востока хотя бы в хорошем настроении подходить к завершению предстоящего сезона.

Правда в последнем матче «Хорнетс» проиграли «Чикаго» после трех побед подряд. Лучшим в составе «шершней» оказался Букнайт, набравший 22 очков.

«Шарлотт» находится на предпоследнем месте восточной конференции, имея 26 побед при 52 поражениях. За пять последних поединков против «Торонто» аутсайдер Востока победил только в одной встрече.

«Торонто»

«Торонто» старается закладываться на победу в каждом матче, который иногда планы не исполняются, как в последнем матче против «Филадельфии».

В том проигранном поединке против коллектива Дока Риверса у «Рэпторс» больше всех очков набрал Барнс, который записал на свой счет 26 результативных баллов.

Сейчас у «Торонто» всего лишь восьмое место в конференции на одно поражение больше, чем побед, но относительно легкий календарь в оставшихся поединках. Канадскому клубу нужно уверенно разбираться с «Шарлотт» с травмированными лидерами.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 2.89, победа «Торонто» — 1.47.

Прогноз: Гости будут играть без своих лидеров, поэтому преимущество перед игрой на стороне гостевого коллектива.

Альтернативный прогноз: Игра будет «низовой», поскольку «Торонто» не распыляется в атаке.

Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 2.30.

Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.36.