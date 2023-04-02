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    Гости добудут нужную победу?

    «Шарлотт» — «Торонто». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 02 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Торонто»
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    «Торонто»
    Шарлотт. Стадион «Спектрум Центр». Дата — 02 апреля. Время — 20:00 по мск. «Шарлотт» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Апреля 2023 года
    Шарлотт
  • НБА
    •  Шарлотт 20:00 Торонто Торонто
  • Торонто
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    «Шарлотт»

    «Шарлотт» в последних поединках добивается успеха, и это позволяет аутсайдеру Востока хотя бы в хорошем настроении подходить к завершению предстоящего сезона.

    Правда в последнем матче «Хорнетс» проиграли «Чикаго» после трех побед подряд. Лучшим в составе «шершней» оказался Букнайт, набравший 22 очков.

    «Шарлотт» находится на предпоследнем месте восточной конференции, имея 26 побед при 52 поражениях. За пять последних поединков против «Торонто» аутсайдер Востока победил только в одной встрече.

    «Торонто»

    «Торонто» старается закладываться на победу в каждом матче, который иногда планы не исполняются, как в последнем матче против «Филадельфии».

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    В том проигранном поединке против коллектива Дока Риверса у «Рэпторс» больше всех очков набрал Барнс, который записал на свой счет 26 результативных баллов.

    Сейчас у «Торонто» всего лишь восьмое место в конференции на одно поражение больше, чем побед, но относительно легкий календарь в оставшихся поединках. Канадскому клубу нужно уверенно разбираться с «Шарлотт» с травмированными лидерами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 2.89, победа «Торонто» — 1.47.

    Прогноз: Гости будут играть без своих лидеров, поэтому преимущество перед игрой на стороне гостевого коллектива.

    Альтернативный прогноз: Игра будет «низовой», поскольку «Торонто» не распыляется в атаке.

    Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 2.30.

    Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.36.

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    «Шарлотт» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости добудут нужную победу?
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