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    «Индиана» — «Оклахома». Прогноз (к. 2.00), ставка на матч регулярки НБА, 1 апреля 2023 года

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    Индианаполис. Арена «Гейнбридж-филдхаус». Дата — 1 апреля. Время — 02:00 по мск. «Индиана» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Апреля 2023 года
    Индиана
  • НБА
    •  Индиана 02:00 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
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    «Индиана»

    «Индиане» будет сложно зацепиться за место в плей-ин. Команда на три победы отстаёт от «Чикаго», который занимает десятую строчку. К тому же у «иноходцев» на одну игру сыграно больше. И это за пять туров до окончания регулярки. Шансы на успех практически равны нулю.

    Команда из Индианаполиса в Восточной конференции занимает 12 место. В 77 матчах «Индиана» одержала 33 победы и потерпела 44 поражения.

    На данный момент коллектив преследует чёрная полоса игр. «Индиана» не может выиграть уже четвёртый матч. Были фиаско от «Милуоки» (136:149), «Далласа» (104:127), «Атланты» (130:143) и «Бостона» (95:120).

    До конца регулярки «Индиана» проведёт два матча с «Нью-Йорком», отправится в гости к «Кливленду» и примет «Детройт» с «Оклахомой».

    «Оклахома»

    «Оклахома» занимает десятое (!) место в Западной конференции, эта строчка может позволить команде сыграть в плей-ин ассоциации. «Громбойцы» провели 77 матчей в сезоне, одержав 38 побед и потерпев 39 поражений.

    Плотность в конференции высокая. Одна победа может поднять команду на седьмую строчку, одно поражение — лишить место в зоне плей-ин.

    В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» одержала победу над «Детройтом» (107:106). Вклад в общий успех команды внёс Джаден Ульямс, который оформил 27 очков.

    Помимо гостевой встречи с «Индианой», «Оклахома» сыграет на выезде также с «Ютой» и «Голден Стэйт». Также будут две домашние игры против «Финикса» и «Мемфиса».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Индианы» — 2.40, победа «Оклахомы» — 1.67.

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    Прогноз: Будет равная игра. Победитель пары наверняка обойдет соперника с небольшим преимуществом.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Матчи с участием «Индианы» и «Оклахомы» чаще всего завершаются на отметке 220-230 очков. Можно сыграть на тотале команд.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Индиана» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Соперники устроят баскетбольное шоу?
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