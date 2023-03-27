Орландо. Стадион «Эмвей Центр». Дата — 27 марта. Время — 01:00 по мск. «Орландо» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

«Орландо» за четыре последних поединка выиграл три раза, поэтому нет никаких сомнений, что в предстоящем матче клуб из Флориды будет делать все возможное, что продолжить побеждать.

В последнем своем матче «Мэджик» разобрались с «Никс», а больше всех постарался Банкеро с 21 набранным очков в активе.

«Орландо» пока что на 13 месте в своей конференции, имея в своем активе 31 победу и 43 поражения. Шансов на победу в матче против «Бруклина» откровенно немного.

«Бруклин»

«Бруклин» выиграл два последних поединка и в отличном настроении ждет вк себе в гости аутсайдера Запада в лице «Хьюстона».

В последнем поединке «Нетс» без вариантов обыграли «Шарлотт». У Бриджеса 33 набранных балла, и он стал лучшим снайпером своей команды в том матче.

На данный момент у «Бруклина» 40 побед при 34 поражениях. За пять последних встреч против «Орландо» «сеточники» выиграли четыре матча и вполне имеют неплохие шансы победить ещё и в предстоящей игре.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Орландо» — 1.89, победа «Бруклина» — 2.06.

Прогноз: Хозяева играют весьма успешно на своем паркете, но у гостей куда более сыгранная команда.

Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативную игру, поэтому ждем «верховой» матч.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.06.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.56.