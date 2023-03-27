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    Гости смогут добыть победу на непростом выезде?

    «Орландо» — «Бруклин». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Бруклин»
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    «Бруклин»
    Орландо. Стадион «Эмвей Центр». Дата — 27 марта. Время — 01:00 по мск. «Орландо» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Орландо»

    «Орландо» за четыре последних поединка выиграл три раза, поэтому нет никаких сомнений, что в предстоящем матче клуб из Флориды будет делать все возможное, что продолжить побеждать.

    В последнем своем матче «Мэджик» разобрались с «Никс», а больше всех постарался Банкеро с 21 набранным очков в активе.

    «Орландо» пока что на 13 месте в своей конференции, имея в своем активе 31 победу и 43 поражения. Шансов на победу в матче против «Бруклина» откровенно немного.

    «Бруклин»

    «Бруклин» выиграл два последних поединка и в отличном настроении ждет вк себе в гости аутсайдера Запада в лице «Хьюстона».

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    В последнем поединке «Нетс» без вариантов обыграли «Шарлотт». У Бриджеса 33 набранных балла, и он стал лучшим снайпером своей команды в том матче.

    На данный момент у «Бруклина» 40 побед при 34 поражениях. За пять последних встреч против «Орландо» «сеточники» выиграли четыре матча и вполне имеют неплохие шансы победить ещё и в предстоящей игре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Орландо» — 1.89, победа «Бруклина» — 2.06.

    Прогноз: Хозяева играют весьма успешно на своем паркете, но у гостей куда более сыгранная команда.

    Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативную игру, поэтому ждем «верховой» матч.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.56.

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    «Орландо» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости смогут добыть победу на непростом выезде?
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