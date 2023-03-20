Милуоки. Стадион «Фисерв Форум». Дата — 20 марта. Время — 03:00 по мск. «Милуоки» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» неожиданно проиграл последний своей поединок довольно слабой «Индиане», ещё раз подтвердив, что не бывает непобедимых команд.

Адетокунбо набрал всего лишь 25 очков, и это куда ниже среднего значения по сезону. Партнеры по команде тоже не поддержали грека, и второй по результативности Холидэй даже не добрался до 20 очковой отметки.

«Милуоки» на первой строчке своей конференции и уже на две победы опережает «Бостон», который угодил в откровенный провал в первый месяц весны. Сейчас у коллектива Буденхольцера 50 побед и 20 поражений.

«Торонто»

«Торонто» на протяжении всего сезона бросает то в жар, то в холод. Коллектив Нёрса не может показывать стабильный результата на протяжении длительного периода времени, поэтому не будет никаким удивлением, если в предстоящем поединке выиграют как раз гости, поскольку в последних матчах в трех предыдущих встречах они праздновали победы.

В последнем поединке была обыграна обескровленная «Миннесота». Лучшим снайпером клуба стал Ванвлит, оформивший 28 очков в кольцо соперника. У Сиакама на один набранный балл меньше.

«Торонто» располагается ровно посередине турнирной таблицы восточной конференции. У коллектива Нёрса на одно поражение больше чем побед, но очень неплохие шансы потрепать нервы лидеру Востока и даже победить.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.36, победа «Торонто» — 3.60.

Прогноз: При все уважении к гостям, но хозяева не смогут ничего поделать со своим соперником.

Альтернативный прогноз: Нет уверенности в том, что гости смогут подобраться к своим средним показателям по сезону.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.40.

Альтернативная ставка: ИТМ (2) 110 с коэффициентом 2.13.