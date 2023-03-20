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    Гости вполне могут обыграть «Милуоки»

    «Милуоки» — «Торонто». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 20 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Торонто»
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    «Торонто»
    Милуоки. Стадион «Фисерв Форум». Дата — 20 марта. Время — 03:00 по мск. «Милуоки» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Марта 2023 года
    Милуоки
  • НБА
    •  Милуоки 03:00 Торонто Торонто
  • Торонто
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    «Милуоки»

    «Милуоки» неожиданно проиграл последний своей поединок довольно слабой «Индиане», ещё раз подтвердив, что не бывает непобедимых команд.

    Адетокунбо набрал всего лишь 25 очков, и это куда ниже среднего значения по сезону. Партнеры по команде тоже не поддержали грека, и второй по результативности Холидэй даже не добрался до 20 очковой отметки.

    «Милуоки» на первой строчке своей конференции и уже на две победы опережает «Бостон», который угодил в откровенный провал в первый месяц весны. Сейчас у коллектива Буденхольцера 50 побед и 20 поражений.

    «Торонто»

    «Торонто» на протяжении всего сезона бросает то в жар, то в холод. Коллектив Нёрса не может показывать стабильный результата на протяжении длительного периода времени, поэтому не будет никаким удивлением, если в предстоящем поединке выиграют как раз гости, поскольку в последних матчах в трех предыдущих встречах они праздновали победы.

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    В последнем поединке была обыграна обескровленная «Миннесота». Лучшим снайпером клуба стал Ванвлит, оформивший 28 очков в кольцо соперника. У Сиакама на один набранный балл меньше.

    «Торонто» располагается ровно посередине турнирной таблицы восточной конференции. У коллектива Нёрса на одно поражение больше чем побед, но очень неплохие шансы потрепать нервы лидеру Востока и даже победить.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.36, победа «Торонто» — 3.60.

    Прогноз: При все уважении к гостям, но хозяева не смогут ничего поделать со своим соперником.

    Альтернативный прогноз: Нет уверенности в том, что гости смогут подобраться к своим средним показателям по сезону.

    Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.40.

    Альтернативная ставка: ИТМ (2) 110 с коэффициентом 2.13.

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    «Милуоки» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 20.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости вполне могут обыграть «Милуоки»
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