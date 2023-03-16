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    «Голден Стэйт» сохранит место в топ-5?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 2.00), ставка на матч регулярки НБА, 16 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт»
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    Стефен Карри
    Лос-Анджелес. «Crypto.com-арена». Дата — 16 марта. Время — 05:00 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Марта 2023 года

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» выдает успешную домашнюю серию из трёх побед, переиграв на своём пути «Нью-Йорк» (106:95), «Торонто» (108:100) и «Мемфис» (135:129).

    В последний раз «парикмахеры» проигрывали 4 марта, когда уступили «Сакраменто» (127:128), а ещё было фиаско от чемпиона — «Голден Стэйт» (91:115).

    Не сможет помочь своей команды в предстоящей игре Норман Пауэлл. У игрока — травма плеча.

    На Западе «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 6 место при 36 победах и 33 поражениях.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» также выдает победную серию, в последних матчах чемпионы обыграли «Милуоки» (125:116) и «Финикс» (123:112). Если в матче с «Милуоки» пришлось играть овертайм, то с «Финиксом» вопрос о победителе был снять в основное время.

    Вклад в победу над «Финиксом» внёс Клей Томпсон, отправив в кольцо соперника 38 очков и совершив пять подборов.

    С травмой ноги вне игры остаётся Райан Роллинз, выбыл из строя Гэри Пэйтон, у игрока растяжение брюшных мышц. По личным причинам не сыграет в матче Эндрю Уиггинс.

    «Голден Стэйт» поднялся на пятое место в Западной конференции, у команды положительный баланс побед и поражений. «Золотые» выиграли 36 матчей и уступили в 33 встречах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.75, победа «Голден Стэйт» — 2.25.

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    Прогноз: Играют прямые конкуренты в битве за место в плей-офф. Обе команды на ходу. Можно сыграть на индивидуальном тотале гостей. В среднем за игру «Голден Стэйт» забрасывает от 120 очков и выше.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Голден Стэйт» больше 116.5 с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что в этой встрече команды сыграют по верхам. В среднем за матч «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт» забрасывают 230 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 235.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» сохранит место в топ-5?
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