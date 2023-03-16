Лос-Анджелес. «Crypto.com-арена». Дата — 16 марта. Время — 05:00 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» выдает успешную домашнюю серию из трёх побед, переиграв на своём пути «Нью-Йорк» (106:95), «Торонто» (108:100) и «Мемфис» (135:129).

В последний раз «парикмахеры» проигрывали 4 марта, когда уступили «Сакраменто» (127:128), а ещё было фиаско от чемпиона — «Голден Стэйт» (91:115).

Не сможет помочь своей команды в предстоящей игре Норман Пауэлл. У игрока — травма плеча.

На Западе «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 6 место при 36 победах и 33 поражениях.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» также выдает победную серию, в последних матчах чемпионы обыграли «Милуоки» (125:116) и «Финикс» (123:112). Если в матче с «Милуоки» пришлось играть овертайм, то с «Финиксом» вопрос о победителе был снять в основное время.

Вклад в победу над «Финиксом» внёс Клей Томпсон, отправив в кольцо соперника 38 очков и совершив пять подборов.

С травмой ноги вне игры остаётся Райан Роллинз, выбыл из строя Гэри Пэйтон, у игрока растяжение брюшных мышц. По личным причинам не сыграет в матче Эндрю Уиггинс.

«Голден Стэйт» поднялся на пятое место в Западной конференции, у команды положительный баланс побед и поражений. «Золотые» выиграли 36 матчей и уступили в 33 встречах.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.75, победа «Голден Стэйт» — 2.25.

Прогноз: Играют прямые конкуренты в битве за место в плей-офф. Обе команды на ходу. Можно сыграть на индивидуальном тотале гостей. В среднем за игру «Голден Стэйт» забрасывает от 120 очков и выше.

Ставка: Индивидуальный тотал «Голден Стэйт» больше 116.5 с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что в этой встрече команды сыграют по верхам. В среднем за матч «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт» забрасывают 230 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 235.5 с коэффициентом 2.03.