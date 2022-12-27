Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 27 декабря. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» за последние пять матчей выиграл только одну игру у «Хьюстона» (107:95) и откровенно разочаровывает своих поклонников с Лиллардом в составе. Даже у него силы не бесконечны.

Последний матч был проигран «Денверу» (107:120), причем по всем статьям. Лучшим в составе клуба из Орегона традиционно оказался Лиллард, но его 34 очка совершенно никак не помогли «Портленду».

«Портленд» на данный момент времени на девятом месте в своей конференции, имея 17 побед и 16 поражений в активе. У коллектива Биллапса есть все шансы проиграть даже «Шарлотт», если не начнут играть другие баскетболисты, кроме Дамьена Лилларда.

«Шарлотт»

«Шарлотт» смог недавно выиграть у «Вашингтон» (125:119), но ещё больше всех удивила виктория над «Лос-Анджелес Лейкерс» (134:130), тем более на паркете «озерников». С таким позитивным настроением можно и «Портленд» на его паркете победить.

В выигрышном матче против «Лейкерс» сразу три очка набрали больше 20 очков, но больше всех оказалось у Пи Джея Вашингтона (24 очка).

«Хорнетс» находятся на предпоследнем месте в своей конференции и имеют не очень хорошие перспективы в предстоящем мачте против клуба из Орегона, потому что два крайних очных матча закончились в пользу «Портленда».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Портленд» — 1.43, победа «Шарлотт» — 2.95.

Прогноз: Учитывая, как неровно играет «Портленд» в последних матчах, то модно и на победу гостей поставить в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Соперники играют практически без защиты, поэтому вполне можно ожидать результативного баскетбола от обоих клубов.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.95.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.14.