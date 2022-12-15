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    Хозяева прервут свою проигрышную серию?

    «Оклахома-Сити» — «Майами». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома-Сити» — «Майами»
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    «Майами»
    Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 15 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома-Сити» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Декабря 2022 года
    Оклахома
  • Оклахома
    •  Оклахома 04:00 Майами Майами
  • Майами
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    «Оклахома-Сити Тандер»

    «Оклахома» опускается все ниже и ниже по таблице, и в последних трех поединках не смогла одержать ни одной победы. На данный момент «Тандер» занимают всего лишь 13 место в своей конференции.

    В последней проигранной игре команда из одноименного штата смогла преодолеть рубеж в 110 набранных очков. До этого она набирала всего лишь 102 балла в двух предыдущих поединках. Гилджес-Александер продолжает без устали бомбардировать чужое кольцо и в последнем поединке он набрал 42 очка.

    Перед предстоящим поединком с «Майами» ситуация мало радостная, поскольку четыре последних очных противостояния остались именно за «Хит».

    «Майами»

    У клуба Споэльстры дела постепенно начинают налаживаться, и за последние три матча его клуб проиграл всего лишь один раз: «Сан-Антонио» (111:115).

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    После того, как в состав вернулись Бэм Адебайо и Джимми Батлер, дела у «Хит» пошли в гору. В последнем выигранном мало результативном поединке с «Индианой» (87:82) этот дуэт на двоих набрал 42 очка.

    На данный момент времени «Майами» располагается всего лишь на 10 месте в своей конференции при соотношении побед и поражений «минус 2».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Оклахомы» — 2.44, победа «Майами» — 1.65.

    Прогноз: У гостей снова не сыграет Батлер из-за проблем с коленом, поэтому у хозяев вполне достаточно сил, чтобы прервать неудачную серию из поражений.

    Альтернативный прогноз: Будет открытая игра с обилием очков с двух сторон.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.44.

    Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.45.

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    «Оклахома-Сити» — «Майами»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Хозяева прервут свою проигрышную серию?
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