Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 15 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома-Сити» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома-Сити Тандер»

«Оклахома» опускается все ниже и ниже по таблице, и в последних трех поединках не смогла одержать ни одной победы. На данный момент «Тандер» занимают всего лишь 13 место в своей конференции.

В последней проигранной игре команда из одноименного штата смогла преодолеть рубеж в 110 набранных очков. До этого она набирала всего лишь 102 балла в двух предыдущих поединках. Гилджес-Александер продолжает без устали бомбардировать чужое кольцо и в последнем поединке он набрал 42 очка.

Перед предстоящим поединком с «Майами» ситуация мало радостная, поскольку четыре последних очных противостояния остались именно за «Хит».

«Майами»

У клуба Споэльстры дела постепенно начинают налаживаться, и за последние три матча его клуб проиграл всего лишь один раз: «Сан-Антонио» (111:115).

После того, как в состав вернулись Бэм Адебайо и Джимми Батлер, дела у «Хит» пошли в гору. В последнем выигранном мало результативном поединке с «Индианой» (87:82) этот дуэт на двоих набрал 42 очка.

На данный момент времени «Майами» располагается всего лишь на 10 месте в своей конференции при соотношении побед и поражений «минус 2».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Оклахомы» — 2.44, победа «Майами» — 1.65.

Прогноз: У гостей снова не сыграет Батлер из-за проблем с коленом, поэтому у хозяев вполне достаточно сил, чтобы прервать неудачную серию из поражений.

Альтернативный прогноз: Будет открытая игра с обилием очков с двух сторон.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.44.

Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.45.