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    «Шарлотт» — «Детройт». Прогноз (к. 2.24), ставка на матч регулярки НБА, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Детройт»
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    «Детройт»
    Шарлотт. Северная Каролина. Арена «Тайм Уорнер Кейбл-арена». Дата — 15 декабря. Время — 03:00 по мск. «Шарлотт» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Декабря 2022 года

    «Шарлотт»

    Коди Мартин и Гордон Хэйуорд всё ещё находятся вне игры. Игроки «Шарлотт» находятся в лазарете из-за мышчечной травмы и травмы колена соответственно. Сама команда находится в упадке.

    «Хорнетс» не знает радости победы уже пятый матч подряд. «Шарлотт» проиграл «Милуоки» (96:105), «Лос-Анджелес Клипперс» (117:119), «Бруклину» (116:122), «Нью-Йорку» (102:121).

    В последнй игре ещё уступили и «Филадельфии» (113:131). Игра прошла на выезде.

    В Восточной конференции «Шарлотт» опустился на предпоследнее 14 место при 7 победах и 20 поражениях.

    «Детройт»

    На последнем месте «Детройт» — предстоящий соперник «Шарлотт». В активе «Пистонс» 7 побед и 22 поражения. Серия неудачных игр уже составляет три матча.

    Баскетболисты «Детройта» потерпели фиаско в играх с «Нью-Орлеан» (98:104), «Мемфисом» (103:114) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:124).

    В матче с «озёрниками» в составе «Детройта» отмечаем игру Бояна Богдановича. Хорват стал лучшим игрокм матча, забросив 38 очков. Он обошел оппонентов из «Лейкерс» Джеймса (35 очков) и Дэвиса (34 очка).

    Кейд Каннингем — единственный игрок «Детройта», который находится в лазарете. Был таковым. Защитник получил травму ноги в матче против «Бостона» ещё 10 ноября. Ту встречу клуб из штата Мичиган проиграл (112:128).

    К Каннингему присоединился Исайя Ливерс. Игрок получил травму плеча в матче против «Далласа», 2 декабря. Матч против «Шарлотт» станет шестым без участия Ливерса.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Шарлотт» — 1.80, победа «Детройт» — 2.34.

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    Прогноз: Играют соседи по турнирной таблице. Сложно предсказать победителя в паре аутсайдеров. Можно сыграть на тотале.

    Ставка: Тотал больше 229.5 с коэффициентом 2.24.

    Альтернативный прогноз: «Шарлотт» в среднем за игру забрасывает свыше 111 очков.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Шарлотт» больше 114.5 с коэффициентом 1.99.

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    «Шарлотт» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Битва аутсайдеров. Кто выиграет дуэль?
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