Шарлотт. Северная Каролина. Арена «Тайм Уорнер Кейбл-арена». Дата — 15 декабря. Время — 03:00 по мск. «Шарлотт» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

Коди Мартин и Гордон Хэйуорд всё ещё находятся вне игры. Игроки «Шарлотт» находятся в лазарете из-за мышчечной травмы и травмы колена соответственно. Сама команда находится в упадке.

«Хорнетс» не знает радости победы уже пятый матч подряд. «Шарлотт» проиграл «Милуоки» (96:105), «Лос-Анджелес Клипперс» (117:119), «Бруклину» (116:122), «Нью-Йорку» (102:121).

В последнй игре ещё уступили и «Филадельфии» (113:131). Игра прошла на выезде.

В Восточной конференции «Шарлотт» опустился на предпоследнее 14 место при 7 победах и 20 поражениях.

«Детройт»

На последнем месте «Детройт» — предстоящий соперник «Шарлотт». В активе «Пистонс» 7 побед и 22 поражения. Серия неудачных игр уже составляет три матча.

Баскетболисты «Детройта» потерпели фиаско в играх с «Нью-Орлеан» (98:104), «Мемфисом» (103:114) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:124).

В матче с «озёрниками» в составе «Детройта» отмечаем игру Бояна Богдановича. Хорват стал лучшим игрокм матча, забросив 38 очков. Он обошел оппонентов из «Лейкерс» Джеймса (35 очков) и Дэвиса (34 очка).

Кейд Каннингем — единственный игрок «Детройта», который находится в лазарете. Был таковым. Защитник получил травму ноги в матче против «Бостона» ещё 10 ноября. Ту встречу клуб из штата Мичиган проиграл (112:128).

К Каннингему присоединился Исайя Ливерс. Игрок получил травму плеча в матче против «Далласа», 2 декабря. Матч против «Шарлотт» станет шестым без участия Ливерса.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Шарлотт» — 1.80, победа «Детройт» — 2.34.

Прогноз: Играют соседи по турнирной таблице. Сложно предсказать победителя в паре аутсайдеров. Можно сыграть на тотале.

Ставка: Тотал больше 229.5 с коэффициентом 2.24.

Альтернативный прогноз: «Шарлотт» в среднем за игру забрасывает свыше 111 очков.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Шарлотт» больше 114.5 с коэффициентом 1.99.