Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 14 декабря. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лейкерс» прервал неудачную серию игр в матче с «Детройтом». «Озёрники» обыграли своего соперника со счётом 124:117. Весомый вклад в победу внёс Леброн Джеймс: 35 очков, 5 подборов и 5 передач.

Баскетболисты «Лос-Анджелеса» сделали задел ещё в первой половине поединка — плюс 12 очков. Выиграли и четвёртую четверть. Уступили лишь в третьем отрезке поединка.

До этого «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел три поражения от «Филадельфии» (122:133), «Торонто» (113:126) и «Кливленда» (102:116).

Веньен Да Силва не сможет помочь своей команде уже 5-й матч подряд. Форвард «Лос-Анджелес» получил травму плеча в поединка с «Вашингтоном» ещё 5 декабря.

С травмой лодыжки выбыл из строя Хуан Тоскано-Андерсон. Форвард «Лейкерс» уже третью игру пропустит после неприятной встречи с «Торонто».

На данный момент у «Лейкерс» 11 побед при 15 поражениях, и 12 место в таблице Западной конференции.

«Бостон»

Лидер Востока — «Бостон» продолжает терпеть крах. Команда потерпела второе поражение подряд. И это после трех побед подряд.

«Кельты» уступили в гостевых матчах «Голден Стэйт» (107:123) и «Лос-Анджелес Клипперс» (93:113).

Лазарет «Бостона» практически пуст. На больничной койке находится Данило Галлинари. Причина — травма колена.

Минувший тур получился неудачным для Топ-3 Восточной конференции. Помимо «Бостона» проиграли и его главные конкуренты и преследователи — «Милуоки» и «Кливленд».

«Бостон» в этом сезоне провел 28 матчей при 21 победе и 7 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.49, победа «Бостон» — 1.72.

Прогноз: «Лейкерс» играет сильно на своей арене. Команда из Лос-Анджелеса нацелена нанести третье поражение лидеру Востока и это возможно.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.49.

Альтернативный прогноз: Обе команды забрасывают достаточно много очков в этом сезоне. Так что вряд ли соперники сыграют по низам.

Альтернативная ставка: Тотал больше 242.5 с коэффициентом 2.85.