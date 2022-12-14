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    «Лейкерс» даст бой экс-чемпиону и лидеру Востока?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон». Прогноз (к. 2.49), ставка на матч регулярного сезона НБА, 14 декабря 2022 года

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    Баскетбол. НБА 14 Декабря 2022 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лейкерс» прервал неудачную серию игр в матче с «Детройтом». «Озёрники» обыграли своего соперника со счётом 124:117. Весомый вклад в победу внёс Леброн Джеймс: 35 очков, 5 подборов и 5 передач.

    Баскетболисты «Лос-Анджелеса» сделали задел ещё в первой половине поединка — плюс 12 очков. Выиграли и четвёртую четверть. Уступили лишь в третьем отрезке поединка.

    До этого «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел три поражения от «Филадельфии» (122:133), «Торонто» (113:126) и «Кливленда» (102:116).

    Веньен Да Силва не сможет помочь своей команде уже 5-й матч подряд. Форвард «Лос-Анджелес» получил травму плеча в поединка с «Вашингтоном» ещё 5 декабря.

    С травмой лодыжки выбыл из строя Хуан Тоскано-Андерсон. Форвард «Лейкерс» уже третью игру пропустит после неприятной встречи с «Торонто».

    На данный момент у «Лейкерс» 11 побед при 15 поражениях, и 12 место в таблице Западной конференции.

    «Бостон»

    Лидер Востока — «Бостон» продолжает терпеть крах. Команда потерпела второе поражение подряд. И это после трех побед подряд.

    «Кельты» уступили в гостевых матчах «Голден Стэйт» (107:123) и «Лос-Анджелес Клипперс» (93:113).

    Лазарет «Бостона» практически пуст. На больничной койке находится Данило Галлинари. Причина — травма колена.

    Минувший тур получился неудачным для Топ-3 Восточной конференции. Помимо «Бостона» проиграли и его главные конкуренты и преследователи — «Милуоки» и «Кливленд».

    «Бостон» в этом сезоне провел 28 матчей при 21 победе и 7 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.49, победа «Бостон» — 1.72.

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    Прогноз: «Лейкерс» играет сильно на своей арене. Команда из Лос-Анджелеса нацелена нанести третье поражение лидеру Востока и это возможно.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.49.

    Альтернативный прогноз: Обе команды забрасывают достаточно много очков в этом сезоне. Так что вряд ли соперники сыграют по низам.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 242.5 с коэффициентом 2.85.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 14.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» даст бой экс-чемпиону и лидеру Востока?
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