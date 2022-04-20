Второй матч серии плей-офф, как и первый пройдет на территории чемпиона Запада. К «Финиксу» в гости спустя два дня едет команда из Луизианы «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра состоится на арене «Футпринт-центр». Начало поединка в 05:00 по мск. «Финикс» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс Санз»

«Финикс» — чемпион Западной конференции. «Солнечных» сейчас сложно остановить. Команда набрала отличный ход. И считается одним из главных фаворитов на победу в НБА.

В прошлом сезоне «Санз» дошел до финала и уступил титул чемпиона «Милуоки Бакс».

Настоящее время. «Финикс» обыгрывает в серии «Нью-Орлеан» (1:0). В первом матче была добыта победа над «Пеликанс» (110:99).

В составе чемпиона Запада отличился разыгрывающий Крис Пол. Он оформил дабл-дабл из 30 очков, 7 подборов и 10 передач.

«Нью-Орлеан Пеликанс»

«Пеликанс» с соперником не повезло. Но «луизианцы» готовы сражаться. Чтобы оказаться в плей-офф, команде пришлось пройти сетку плей-ин.

Сначала был обыгран «Сан-Антонио Спёрс» (113:103), а затем «Лос-Анджелес Клипперс» (105:101).

В первом поединке против «Санз» у «Пеликанс» самым полезным оказался Макколлум — он забросил 19 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры делают ставку на хозяев площадки: победа «Финикс Санз» — 1.2, победа «Нью-Орелан Пеликанс» — 5.45

Прогноз. Финалист НБА, чемпион Западной конференции vs 8 команды и участника плей-ин. Разные весовые категории. Мы согласимся с букмекерами.

Наша ставка — победа «Финикс Санз» за 1.2