ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Обыграть чемпиона Запада. Попытка №2

    «Финикс» — «Нью-Орлеан». Прогноз (к. 1.20), ставка на матч плей-офф НБА, 20 апреля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Нью-Орлеан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Финикс Санз»
    Второй матч серии плей-офф, как и первый пройдет на территории чемпиона Запада. К «Финиксу» в гости спустя два дня едет команда из Луизианы «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра состоится на арене «Футпринт-центр». Начало поединка в 05:00 по мск. «Финикс» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс Санз»

    «Финикс» — чемпион Западной конференции. «Солнечных» сейчас сложно остановить. Команда набрала отличный ход. И считается одним из главных фаворитов на победу в НБА.

    В прошлом сезоне «Санз» дошел до финала и уступил титул чемпиона «Милуоки Бакс».

    Настоящее время. «Финикс» обыгрывает в серии «Нью-Орлеан» (1:0). В первом матче была добыта победа над «Пеликанс» (110:99).

    В составе чемпиона Запада отличился разыгрывающий Крис Пол. Он оформил дабл-дабл из 30 очков, 7 подборов и 10 передач.

    «Нью-Орлеан Пеликанс»

    «Пеликанс» с соперником не повезло. Но «луизианцы» готовы сражаться. Чтобы оказаться в плей-офф, команде пришлось пройти сетку плей-ин.

    Сначала был обыгран «Сан-Антонио Спёрс» (113:103), а затем «Лос-Анджелес Клипперс» (105:101).

    В первом поединке против «Санз» у «Пеликанс» самым полезным оказался Макколлум — он забросил 19 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры делают ставку на хозяев площадки: победа «Финикс Санз» — 1.2, победа «Нью-Орелан Пеликанс» — 5.45

    Прогноз. Финалист НБА, чемпион Западной конференции vs 8 команды и участника плей-ин. Разные весовые категории. Мы согласимся с букмекерами.

    Наша ставка — победа «Финикс Санз» за 1.2

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Тим — Миллман
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Гоффен — Краинович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Имер — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гауфф — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мальорка — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гамбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бетис — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Финикс» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (1.20), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Обыграть чемпиона Запада. Попытка №2
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры