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    Сможет ли «Портленд» удивить «Даллас»?

    «Портленд» — «Даллас». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 27 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Даллас»
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    Си Джей Макколлум
    В четверг, 27 января, «Портленд» примет «Даллас» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Портленд» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 27 Января 2022 года

    «Портленд»

    «Портленд» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 побед и 27 поражений.

    В шести предыдущих матчах «Трэйл Блэйзерс» одержали четыре победы. Накануне они проиграли «Миннесоте» (107:109).

    В поединке против «Тимбервулвз» Нассир Литтл и Юсуф Нуркич набрали по 20 очков. Анферни Саймонс добавил 17 баллов и 7 передач, а Си Джей Макколлум — 15.

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    После травм у «Портленда» восстанавливаются Коди Зеллер, Ларри Нэнс и Дамиан Лиллард.

    «Даллас»

    «Даллас» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 27 победами и 21 поражением.

    «Маверикс» в семи последних встречах проиграли лишь дважды, уступив «Финиксу» (101:109) и «Голден Стэйт» (92:130).

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    • В игре с «Уорриорз» самым результативным стал Лука Дончич — 25 очков и 8 подборов. Джейлен Брансон отметился 11 баллами и 5 передачами, а Тим Хардуэй-младший — 10 очками.

    Среди травмированных у «Далласа» значатся Тим Хардуэй-младший и Стерлинг Браун.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.56, победа «Портленда» — 2.45.

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    К сожалению, Лиллард по-прежнему травмирован, поэтому мы не сможем насладиться его противостоянием с Дончичем. Тем не менее, «Блэйзерс» доказали, что способны играть в отличный баскетбол и без своей суперзвезды.

    С возвращением Си Джея Макколлума команда вновь заиграла хорошо, так что у «Блэйзерс» есть все качества, чтобы навязать борьбу «Далласу». Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой +4,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «тотал больше 216,5» за 1.90. Да, у «Далласа» в целом крепкая оборона, но вряд ли она способна заставить «Портленд» набрать меньше 100 баллов.

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    «Портленд» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 27.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Портленд» удивить «Даллас»?
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