«Портленд»
«Портленд» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 побед и 27 поражений.
В шести предыдущих матчах «Трэйл Блэйзерс» одержали четыре победы. Накануне они проиграли «Миннесоте» (107:109).
В поединке против «Тимбервулвз» Нассир Литтл и Юсуф Нуркич набрали по 20 очков. Анферни Саймонс добавил 17 баллов и 7 передач, а Си Джей Макколлум — 15.
После травм у «Портленда» восстанавливаются Коди Зеллер, Ларри Нэнс и Дамиан Лиллард.
«Даллас»
«Даллас» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 27 победами и 21 поражением.
«Маверикс» в семи последних встречах проиграли лишь дважды, уступив «Финиксу» (101:109) и «Голден Стэйт» (92:130).
В игре с «Уорриорз» самым результативным стал Лука Дончич — 25 очков и 8 подборов. Джейлен Брансон отметился 11 баллами и 5 передачами, а Тим Хардуэй-младший — 10 очками.
Среди травмированных у «Далласа» значатся Тим Хардуэй-младший и Стерлинг Браун.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.56, победа «Портленда» — 2.45.
К сожалению, Лиллард по-прежнему травмирован, поэтому мы не сможем насладиться его противостоянием с Дончичем. Тем не менее, «Блэйзерс» доказали, что способны играть в отличный баскетбол и без своей суперзвезды.
С возвращением Си Джея Макколлума команда вновь заиграла хорошо, так что у «Блэйзерс» есть все качества, чтобы навязать борьбу «Далласу». Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой +4,5» за 1.85.
Еще один вариант — «тотал больше 216,5» за 1.90. Да, у «Далласа» в целом крепкая оборона, но вряд ли она способна заставить «Портленд» набрать меньше 100 баллов.