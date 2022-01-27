В четверг, 27 января, «Портленд» примет «Даллас» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Портленд» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 побед и 27 поражений.

В шести предыдущих матчах «Трэйл Блэйзерс» одержали четыре победы. Накануне они проиграли «Миннесоте» (107:109).

В поединке против «Тимбервулвз» Нассир Литтл и Юсуф Нуркич набрали по 20 очков. Анферни Саймонс добавил 17 баллов и 7 передач, а Си Джей Макколлум — 15.

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После травм у «Портленда» восстанавливаются Коди Зеллер, Ларри Нэнс и Дамиан Лиллард.

«Даллас»

«Даллас» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 27 победами и 21 поражением.

«Маверикс» в семи последних встречах проиграли лишь дважды, уступив «Финиксу» (101:109) и «Голден Стэйт» (92:130).

В игре с «Уорриорз» самым результативным стал Лука Дончич — 25 очков и 8 подборов. Джейлен Брансон отметился 11 баллами и 5 передачами, а Тим Хардуэй-младший — 10 очками.

Среди травмированных у «Далласа» значатся Тим Хардуэй-младший и Стерлинг Браун.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.56, победа «Портленда» — 2.45.

К сожалению, Лиллард по-прежнему травмирован, поэтому мы не сможем насладиться его противостоянием с Дончичем. Тем не менее, «Блэйзерс» доказали, что способны играть в отличный баскетбол и без своей суперзвезды.

С возвращением Си Джея Макколлума команда вновь заиграла хорошо, так что у «Блэйзерс» есть все качества, чтобы навязать борьбу «Далласу». Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой +4,5» за 1.85.

Еще один вариант — «тотал больше 216,5» за 1.90. Да, у «Далласа» в целом крепкая оборона, но вряд ли она способна заставить «Портленд» набрать меньше 100 баллов.