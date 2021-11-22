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    Продлит ли «Финикс» победную серию?

    «Финикс» — «Денвер». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 22 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Денвер»
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    Девин Букер
    В понедельник, 22 ноября, «Финикс» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 12 побед и три поражения.

    Команда Монти Уильямса не проигрывает с 28 октября, а ее победная серия насчитывает 11 поединков.

    В своей последней игре «Санз» разобрались с «Далласом» (112:104). По 19 очков набрали Девин Букер и Микел Бриджес. Крис Пол оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 передач.

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    После травм у «Финикса» восстанавливаются Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

    «Денвер»

    «Денвер» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с девятью победами и семью поражениями.

    Подопечные Майка Мэлоуна проиграли три предыдущие встречи, а накануне они оказались слабее «Чикаго» (108:114).

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    • Аарон Гордон записал на свой счет 28 очков, а Уилл Бартон — 23 при 6 реализованных трехочковых из 8.

    Джамал Маррей, Майкл Портер и Зеке Ннаджи пока не готовы играть за «Денвер». На неопределенный срок выбыл и лидер команды Никола Йокич, у которого травма запястья.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.33, победа «Денвера» — 3.30.

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    Поскольку Йокич и Портер, скорее всего, не выйдут на площадку, трудно поверить в то, что «Наггетс» прервут свою серию поражений.

    «Санз» сейчас не просто на ходу. Это наиболее стабильная команда НБА, обладающая достаточной глубиной состава, чтобы уверенно двигаться по сезону. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -6,5» за 1.81.

    Ну и раз уж атака гостей будет ослаблена, еще один вариант — «индивидуальный тотал "Денвера" меньше 102,5» за 1.85.

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    «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 22.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Финикс» победную серию?
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