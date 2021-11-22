В понедельник, 22 ноября, «Финикс» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 12 побед и три поражения.

Команда Монти Уильямса не проигрывает с 28 октября, а ее победная серия насчитывает 11 поединков.

В своей последней игре «Санз» разобрались с «Далласом» (112:104). По 19 очков набрали Девин Букер и Микел Бриджес. Крис Пол оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 передач.

Все прогнозы на НБА

После травм у «Финикса» восстанавливаются Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

«Денвер»

«Денвер» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с девятью победами и семью поражениями.

Подопечные Майка Мэлоуна проиграли три предыдущие встречи, а накануне они оказались слабее «Чикаго» (108:114).

Аарон Гордон записал на свой счет 28 очков, а Уилл Бартон — 23 при 6 реализованных трехочковых из 8.

Джамал Маррей, Майкл Портер и Зеке Ннаджи пока не готовы играть за «Денвер». На неопределенный срок выбыл и лидер команды Никола Йокич, у которого травма запястья.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.33, победа «Денвера» — 3.30.

Поскольку Йокич и Портер, скорее всего, не выйдут на площадку, трудно поверить в то, что «Наггетс» прервут свою серию поражений.

«Санз» сейчас не просто на ходу. Это наиболее стабильная команда НБА, обладающая достаточной глубиной состава, чтобы уверенно двигаться по сезону. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -6,5» за 1.81.

Ну и раз уж атака гостей будет ослаблена, еще один вариант — «индивидуальный тотал "Денвера" меньше 102,5» за 1.85.