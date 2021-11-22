«Финикс»
«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 12 побед и три поражения.
Команда Монти Уильямса не проигрывает с 28 октября, а ее победная серия насчитывает 11 поединков.
В своей последней игре «Санз» разобрались с «Далласом» (112:104). По 19 очков набрали Девин Букер и Микел Бриджес. Крис Пол оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 передач.
После травм у «Финикса» восстанавливаются Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.
«Денвер»
«Денвер» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с девятью победами и семью поражениями.
Подопечные Майка Мэлоуна проиграли три предыдущие встречи, а накануне они оказались слабее «Чикаго» (108:114).
Аарон Гордон записал на свой счет 28 очков, а Уилл Бартон — 23 при 6 реализованных трехочковых из 8.
Джамал Маррей, Майкл Портер и Зеке Ннаджи пока не готовы играть за «Денвер». На неопределенный срок выбыл и лидер команды Никола Йокич, у которого травма запястья.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.33, победа «Денвера» — 3.30.
Поскольку Йокич и Портер, скорее всего, не выйдут на площадку, трудно поверить в то, что «Наггетс» прервут свою серию поражений.
«Санз» сейчас не просто на ходу. Это наиболее стабильная команда НБА, обладающая достаточной глубиной состава, чтобы уверенно двигаться по сезону. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -6,5» за 1.81.
Ну и раз уж атака гостей будет ослаблена, еще один вариант — «индивидуальный тотал "Денвера" меньше 102,5» за 1.85.