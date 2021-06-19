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    «Клипперс» — «Юта». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч плей-офф НБА 19 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Юта»
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    Пол Джордж
    В субботу, 19 июня, «Клипперс» примут «Юту» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клипперс»

    Потерпев два поражения подряд на старте серии (109:112 и 111:117), баскетболисты «Клипперс» героически выиграли три последующие встречи (132:106, 118:104 и 119:111).

    Примечательно, что в пятом матче подопечные Тайрона Лю остались без Кавая Леонарда, но все равно добились своего, поскольку лидерские качества перенял Пол Джордж — 37 очков, 16 подборов и 5 передач.

    Маркус Моррис записал на свой счет 25 очков, а Реджи Джексон — 22 балла.

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    Леонард травмировал колено, и существует вероятность того, что он не вернется на паркет в этом сезоне. Ранее «Клипперс» потеряли Сержа Ибаку.

    «Юта»

    «Юта» пока разочаровывает, ведь после того, как она повела 2-0, казалось, что не упустит возможности выйти в финал конференции.

    Накануне баскетболисты «Джаз» проиграли «Клипперс» у себя дома. Несмотря на то, что они выиграли три четверти из четырех, ключевым оказался именно третий игровой отрезок, который остался за гостями — 32:18.

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    • У хозяев самым результативным с 32 очками стал Боян Богданович. Донован Митчелл набрал 21 очко, а Руди Гобер оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

    За «Юту» по-прежнему не играет звездный защитник Майк Конли, который все же сохраняет шансы выйти на паркет.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.71, победа «Клипперс» — 2.15.

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    А вот мы бы поставили на калифорнийцев. Несмотря на потерю Леонарда, состав команды Тайрона Лю выглядит предпочтительнее, в том числе за счет скамейки запасных.

    Да, у «Джаз» есть лучший оборонительный игрок сезона и лучший шестой игрок, но в этой серии они себя проявляют крайне слабо.

    Повести за собой «Юту» мог бы Митчелл, но, скорее всего, он не готов на все 100 процентов после повреждения в четвертой встрече. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

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