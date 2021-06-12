В субботу, 12 июня, «Денвер» примет «Финикс» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 05:00 по московскому времени. «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» ужасно начал серию против «Финикса» потерпев выездные поражения со счетом 105:122 и 98:123.

Перед второй игрой центровой «Наггетс» Никола Йокич получил награду MVP регулярного чемпионата, но его 24 очков и 13 подборов оказалось недостаточно для успешного завершения встречи.

Майкл Портер вышел в старте и за 27 минут набрал 11 очков, реализовав всего 3 броска из 13. Уилл Бартон сыграл впервые примерно за шесть недель и отметился 10 баллами, успев получить технический фол в третьей четверти.

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В лазарете «Денвера» остается Пи Джей Дозьер, ну а Джамал Маррей, как известно, в этом сезоне уже не сыграет.

«Финикс»

Для «Финикса», выбившего в первом раунде «Лейкерс», сказка продолжается, ведь две победы на старте серии с «Денвером» можно назвать большим преимуществом.

Во втором матче во всей красе предстал Крис Пол, набравший 17 очков и 15 результативных передач при отсутствии потерь.

Девин Букер записал себе в актив 18 очков и 10 подборов, Деандре Эйтон добавил 15 очков и 10 подборов, еще 16 баллов принес Микал Бриджес.

У «Финикса» после травмы продолжает восстановление только Абдель Надер.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.83, победа «Финикса» — 2.02.

«Наггетс» остались без своего звездного защитника Джамала Маррея, так что им понадобится классная игра Бартона и Портера, чтобы помочь Йокичу возродить интригу в серии.

Впрочем, Бартон и Портер плохо смотрелись во второй встрече из-за повреждений и, вероятно, эта тенденция сохранится, ведь времени на восстановление и отдых у них практически нет.

У «Санз» блещет Крис Пол, но даже если он снизит обороты, то есть Пол и Эйтон способные тащить команду на своих плечах. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Финикса" больше 109,5» за 1.75.