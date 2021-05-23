В воскресенье, 23 мая, «Бруклин» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Бруклин» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

По итогам регулярного чемпионата «Бруклин» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 48 победами и 24 поражениями.

Баскетболисты «Нетс» минимально отстали от «Филадельфии», хотя очень хотели стать первыми, о чем свидетельствуют их пять побед подряд на финише чемпионата.

Свой последний матч подопечные Стива Нэша провели 17 мая, когда обыграли «Кливленд» (123:109). Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов, Кайри Ирвинг добавил 17 баллов, а Джеймс Харден залечивал травму.

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Харден уже в строю, а после повреждения восстанавливается только Крис Кьоцца.

«Бостон»

«Бостон» финишировал седьмым в турнирной таблице Восточной конференции, записав на свой счет 36 побед и 36 поражений.

Команда Брэда Стивенса ужасно провела заключительный отрезок, проиграв пять из шести сыгранных матчей.

Впрочем, в плей-ин баскетболисты «Селтикс» порадовали неожиданно уверенной победой над «Вашингтоном» (118:100), когда Джейсон Тейтум набрал 50 очков, а Кемба Уокер — 29.

У «Бостона» до конца сезона выбыл Джейлен Браун. Под вопросом остается участие Роберта Уильямса.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.29, победа «Бостона» — 3.60.

«Селтикс» хорошо смотрелись на фоне «Вашингтона» в плей-ин, но все равно выступят в роли аутсайдера в первом раунде плей-офф.

Серьезно усложняет задачу «Бостона» потеря Джейлена Брауна, однако у него остается Джейсон Тейтум, который успел приучить нас к своей высочайшей результативности. Да и Кемба Уокер порадовал неплохой игрой после некоторого затишья.

Очевидно, что «Бруклин» будет лучше защищаться, чем «Вашингтон», но у Тейтума и Уокера точно будут свои моменты славы в этой серии, а, возможно, даже в первой игре, когда еще не будет груза давления, которое придет, например, когда команда уступает 0-1 или 0-2.

Пока «Нетс» будут набирать ход и налаживать химию, «Селтикс» должны как минимум навязать борьбу. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой +8,5» за 1.81.

Еще один вариант — «тотал подборов Маркуса Смарта больше 3,5» за 1.77. В апреле защитник «Бостона» делал в среднем 4 подбора за игру, а в пяти майских встречах — 4,6. В плей-офф он должен заиграть еще интенсивнее, так что ставка достойна рассмотрения.