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    Удастся ли «Милуоки» выйти на второе место на Востоке?

    «Сан-Антонио» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 11 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Милуоки»
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    Яннис Адетокунбо
    Во вторник, 11 мая, «Сан-Антонио» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 32 победы и 35 поражений.

    Подопечные Грега Поповича в семи последних матчах сумели выиграть лишь один раз, одолев «Сакраменто» (113:104).

    Накануне «Сперс» без шансов уступили «Портленду» (102:124). Самым результативным у проигравших с 20 очками стал Демар Дерозан. 18 очков добавил Лонни Уокер, 15 — Деджанте Мюррей.

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    После травм у «Сан-Антонио» восстанавливаются Деррик Уайт и Трей Лайлз.

    «Милуоки»

    «Милуоки» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 43 победами и 24 поражениями.

    Команда Майка Буденхольцера может похвастаться пятиматчевой серией побед, за время которой она дважды обыграла «Бруклин» (117:114 и 124:118), а ее последней жертвой стал «Хьюстон» (141:133).

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    • В игре с «Рокетс» Брук Лопес и Крис Мидлтон набрали 24 и 23 очка соответственно, тогда как Яннис Адетокунбо отметился 17 баллами и 11 подборами.

    Среди травмированных у «Милуоки» значится только Аксель Тупан.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.29, победа «Сан-Антонио» — 3.75.

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    Команды уже встречались друг с другом в этом сезоне. На домашней арене «Бакс» выиграли «+7», а теперь, как нам кажется, от них можно ожидать еще более успешной игры.

    Команда Майка Буденхольцера набрала отличную форму и крайне близка к тому, чтобы сместить «Бруклин» со второго места на Востоке, и это действительно важно.

    Да, «Сан-Антонио» тоже не лишен мотивации, ведь его десятой строчке на Западе угрожает «Нью-Орлеан», но техасская команда сейчас не настолько сильна, чтобы на равных бороться с претендентами на чемпионство. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -7,5» за 1.95.

    Также берем «индивидуальный тотал "Милуоки" больше 120,5» за 1.87. «Бакс» в недавних встречах были очень результативны, поэтому «Сан-Антонио» будет тяжело сдержать Янниса и компанию.

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