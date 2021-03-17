«Чикаго»
«Чикаго» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 17 матчей из 37.
Подопечные Билли Донована ведут борьбу за попадание в плей-офф, но им не хватает стабильности.
В шести последних матчах «Буллз» одержали лишь две победы. Накануне они обыграли «Торонто» (118:95), несмотря на провал Зака Лавина, набравшего 15 очков при реализации четырех бросков с игры.
После травм у «Чикаго» восстанавливаются Девон Дотсон и Гарретт Темпл.
«Оклахома»
«Оклахома» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 17 победами и 22 поражениями.
Команда Марка Дэйгнолта в целом играет не слишком удачно, зато в последних четырех матчах одержала сразу три победы.
Последней жертвой «Тандер» стал «Мемфис» (128:122). Лучшим у победителей был Шей Гилджес-Александер, записавший на свой счет 30 очков, 5 передач и 4 подбора.
У «Оклахомы» травмы залечивают Тревор Ариза и Джордж Хилл. Святослав Михайлюк, Тео Маледон, Джош Холл, Дариус Базли и Лугенц Дорт, пропустившие последнюю игру, имеют шанс выйти на паркет.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.59, победа «Оклахомы» — 2.80.
«Тандер» находится в полуразобранном состоянии после череды травм и серии обменов, которые лишили команду сыгранности.
Скорее всего, «Оклахоме» понадобится время, чтобы новички влились в коллектив и начали приносить пользу.
Пока же «Буллз» кажутся фаворитами, даже несмотря на то, что остаются очень нестабильными. Как правило, подопечные Билли Донована хорошо играют в дебюте, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с первой половине с форой -2,5» за 1.94.