В среду, 17 марта, «Чикаго» примет «Оклахому» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 17 матчей из 37.

Подопечные Билли Донована ведут борьбу за попадание в плей-офф, но им не хватает стабильности.

В шести последних матчах «Буллз» одержали лишь две победы. Накануне они обыграли «Торонто» (118:95), несмотря на провал Зака Лавина, набравшего 15 очков при реализации четырех бросков с игры.

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После травм у «Чикаго» восстанавливаются Девон Дотсон и Гарретт Темпл.

«Оклахома»

«Оклахома» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 17 победами и 22 поражениями.

Команда Марка Дэйгнолта в целом играет не слишком удачно, зато в последних четырех матчах одержала сразу три победы.

Последней жертвой «Тандер» стал «Мемфис» (128:122). Лучшим у победителей был Шей Гилджес-Александер, записавший на свой счет 30 очков, 5 передач и 4 подбора.

У «Оклахомы» травмы залечивают Тревор Ариза и Джордж Хилл. Святослав Михайлюк, Тео Маледон, Джош Холл, Дариус Базли и Лугенц Дорт, пропустившие последнюю игру, имеют шанс выйти на паркет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.59, победа «Оклахомы» — 2.80.

«Тандер» находится в полуразобранном состоянии после череды травм и серии обменов, которые лишили команду сыгранности.

Скорее всего, «Оклахоме» понадобится время, чтобы новички влились в коллектив и начали приносить пользу.

Пока же «Буллз» кажутся фаворитами, даже несмотря на то, что остаются очень нестабильными. Как правило, подопечные Билли Донована хорошо играют в дебюте, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с первой половине с форой -2,5» за 1.94.