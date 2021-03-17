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    Воспользуется ли «Чикаго» проблемами «Оклахомы»?

    «Чикаго» — «Оклахома». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 17 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Оклахома»
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    Баскетболисты «Чикаго»
    В среду, 17 марта, «Чикаго» примет «Оклахому» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    «Чикаго» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 17 матчей из 37.

    Подопечные Билли Донована ведут борьбу за попадание в плей-офф, но им не хватает стабильности.

    В шести последних матчах «Буллз» одержали лишь две победы. Накануне они обыграли «Торонто» (118:95), несмотря на провал Зака Лавина, набравшего 15 очков при реализации четырех бросков с игры.

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    После травм у «Чикаго» восстанавливаются Девон Дотсон и Гарретт Темпл.

    «Оклахома»

    «Оклахома» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 17 победами и 22 поражениями.

    Команда Марка Дэйгнолта в целом играет не слишком удачно, зато в последних четырех матчах одержала сразу три победы.

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    • Последней жертвой «Тандер» стал «Мемфис» (128:122). Лучшим у победителей был Шей Гилджес-Александер, записавший на свой счет 30 очков, 5 передач и 4 подбора.

    У «Оклахомы» травмы залечивают Тревор Ариза и Джордж Хилл. Святослав Михайлюк, Тео Маледон, Джош Холл, Дариус Базли и Лугенц Дорт, пропустившие последнюю игру, имеют шанс выйти на паркет.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.59, победа «Оклахомы» — 2.80.

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    «Тандер» находится в полуразобранном состоянии после череды травм и серии обменов, которые лишили команду сыгранности.

    Скорее всего, «Оклахоме» понадобится время, чтобы новички влились в коллектив и начали приносить пользу.

    Пока же «Буллз» кажутся фаворитами, даже несмотря на то, что остаются очень нестабильными. Как правило, подопечные Билли Донована хорошо играют в дебюте, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с первой половине с форой -2,5» за 1.94.

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    Прогноз и ставка на матч «Чикаго» — «Оклахома» 17.03.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.94.
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