В пятницу, 12 марта, «Бруклин» встретится с «Бостоном» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 24 из 37 матчей.

Баскетболисты «Нетс» победили в десяти из 11 последних встреч, и все это без одного из своих лидеров — Кевина Дюранта, который восстанавливается после травмы.

Лидерские качества на себя взял Джеймс Харден, набирающий в среднем за игру 25,4 очка и 11,1 передачи. Также можно выделить Кайри Ирвинга с 27,2 очка за игру.

Во время паузы «Бруклин» пополнил состав некогда звездным Блэйком Гриффином. Вряд ли он выйдет на первые роли в команде, но способен добавить глубины со скамейки.

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Кроме Дюранта в лазарете «Нетс» сейчас находятся Джефф Грин, Тимоте Луваву-Кабарро и Спенсер Динвидди.

«Бостон»

«Бостон» идет четвертым в турнирной таблице Восточной конференции с 19 победами и 17 поражениями.

Большую часть февраля «Селтикс» играли плохо, но они исправились, одержав четыре победы подряд перед паузой, когда были сильнее «Индианы» (118:112), «Вашингтона» (111:110), «Клипперс» (117:112) и «Торонто» (132:125).

Самыми результативными игроками «Бостона» остаются Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, которые в среднем за игру набирают 24,9 и 24,7 очка. К ним пытается приблизиться Кемба Уокер с 18,5 баллами.

После травм у «Селтикс» восстанавливаются Ромео Лэнгфорд и Маркус Смарт.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.71, победа «Бостона» — 2.50.

«Нетс» могут похвастаться лучшей атакой в НБА, ведь они лидируют по среднему количеству очков за игру и по реализации трехочковых бросков.

Считается, что «Селтикс» сильны в обороне, но без Смарта они вряд ли способны сдержать подопечных Стива Нэша.

Полагаем, что «Бруклин» возьмет верх за счет атакующей мощи, поэтому наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также берем «тотал больше 232,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.79.