Синнер: Надаль — величайший из всех на грунте

Итальянский теннисистназвал испанцалучшим игроком в истории на грунтовой поверхности.

«Надаль, без сомнения, величайший из всех на грунте. Он идеально двигался, использовал вращение, имел идеальную физическую форму. У него была смекала. Это вдохновляло нас, игроков, а также молодых болельщиков. Он показал, что быть скромным и отличным игроком — возможно.

Мне повезло встретиться и тренироваться с ним. Рафа такой, каким мы его видим, он совсем не притворяется. Это необыкновенно. Реальная модель, за которой нужно следовать. Нам повезло, что мы смогли увидеть и встретиться с Рафой, Джоковичем и Федерером», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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Сейчас Синнер является первой ракеткой мира. Надаль уже завершил игровую карьеру.