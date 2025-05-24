ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Золото чемпионата РоссииБитва за золото. Что нужно «Краснодару» и «Зениту» для чемпионства?
    Все новости спорта

    Синнер: Надаль — величайший из всех на грунте

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Рафаэль Надаль
    Итальянский теннисист Янник Синнер назвал испанца Рафаэля Надаля лучшим игроком в истории на грунтовой поверхности.

    Янник Синнер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер

    «Надаль, без сомнения, величайший из всех на грунте. Он идеально двигался, использовал вращение, имел идеальную физическую форму. У него была смекала. Это вдохновляло нас, игроков, а также молодых болельщиков. Он показал, что быть скромным и отличным игроком — возможно.

    Мне повезло встретиться и тренироваться с ним. Рафа такой, каким мы его видим, он совсем не притворяется. Это необыкновенно. Реальная модель, за которой нужно следовать. Нам повезло, что мы смогли увидеть и встретиться с Рафой, Джоковичем и Федерером», — сказал Синнер на пресс-конференции.

    Прогнозы на теннис

    Сейчас Синнер является первой ракеткой мира. Надаль уже завершил игровую карьеру.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Все или ничего. Чем закончится чемпионская гонка для «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Зенит» сделает свой ход в борьбе за чемпионство?
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Рублев проиграет в финале «пятисотника» в Гамбурге?
  • Рублев — Коболли. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рублев — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:20
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Хачанов — Вукич
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры