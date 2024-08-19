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    Соболенко — о победе над Свентек: Похоже, я наконец-то разбила стену

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Ига Свентек
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над полькой Игой Свентек в полуфинале турнира в Цинциннати (США).

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Похоже, я наконец-то разбила стену. Я очень рада. После такой тяжёлой битвы с Игой я очень рада победе.

    Я твердила себе: "Она — номер один в мире. Она будет продолжать бороться и стараться изо всех сил. Ты должна оставаться агрессивной. Ты должна оказывать на неё давление. Ты должна играть в свой теннис и просто идти вперёд". Таков был мой менталитет в трудные моменты.

    Эта победа придаст мне уверенности перед US Open. Но это уже в прошлом. Если я буду концентрироваться на этой победе, то останусь в прошлом. Я очень довольна победой. Это было блестящее выступление с моей стороны. Но я просто хочу сосредоточиться на том, чтобы оставаться в моменте и показывать свой лучший теннис каждый раз, когда я выхожу на корт. Стараться оставаться спокойной, уверенной и агрессивной на корте», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

    Напомним, что в финале турнира Соболенко сыграет против Джессики Пегулы из США.

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