Хачанов: Стараюсь показать свой лучший теннис, особенно на ТБШ

Российский теннисиствысказался о том, как за счёт тренировок он собирается улучшать свой теннис на Уимблдоне.

«Стараюсь показать свой лучший теннис, особенно на ТБШ и крупнейших турнирах. Сейчас я фокусируюсь на каждом дне и каждом матче, просто хочу становиться лучше. Последние несколько недель я не добивался желаемых результатов, так что сейчас даже не пытаюсь заглянуть далеко.

Стараюсь сохранять уверенность в игре, которую ищу. Фокусируюсь на простых вещах», — приводит слова Хачанова Ubitennis.

Соперником Хачанова во втором круге Уимблдона-2024 станет французский теннисист Кентен Алис.