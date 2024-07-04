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    Хачанов: Стараюсь показать свой лучший теннис, особенно на ТБШ

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов высказался о том, как за счёт тренировок он собирается улучшать свой теннис на Уимблдоне.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Стараюсь показать свой лучший теннис, особенно на ТБШ и крупнейших турнирах. Сейчас я фокусируюсь на каждом дне и каждом матче, просто хочу становиться лучше. Последние несколько недель я не добивался желаемых результатов, так что сейчас даже не пытаюсь заглянуть далеко.

    Стараюсь сохранять уверенность в игре, которую ищу. Фокусируюсь на простых вещах», — приводит слова Хачанова Ubitennis.

    Соперником Хачанова во втором круге Уимблдона-2024 станет французский теннисист Кентен Алис.

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