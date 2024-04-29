ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Крылья Советов» «Краснодар» не готов стать чемпионом. «Быки» снова упустили шанс обойти «Зенит»
  • 15:04
    • «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и упустил шанс обойти «Зенит»
  • 19:36
    • «Сочи» и «Факел» не выявили сильнейшего
  • 18:37
    • Мирра Андреева одолела Паолини и пробилась в четвертьфинал турнира в Мадриде
  • 17:40
    • В «МЮ» только три игрока входят в список неприкасаемых, остальных могут продать
    Все новости спорта

    Медведев: Мне нужно найти свой ритм, но я начинаю играть все лучше и лучше

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Себастьян Корда
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Себастьяном Кордой.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Это был непростой матч по разным причинам. Он хорошо играл. Корты здесь, за исключением центрального, немного меньше, чем мне хотелось бы. Поэтому, когда я играю, такое ощущение, будто кто-то давит на меня сзади. Несмотря на то, что при подаче мне не нужно много пространства, это ощущение всё равно остаётся. Мне нужно привыкнуть к этому и постараться играть ближе к линии.

    Мне нужно найти свой ритм, но я начинаю играть все лучше и лучше. Конечно, в будущем, когда придётся встречаться с более сложными соперниками, я хочу начинать так же, как играл в третьем сете. Но если ты побеждаешь, ты уже рад», — цитирует Медведева пресс-служба АТР.

    Следующим соперником Медведева будет представитель Казахстана Александр Бублик.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Барселона» с «Валенсией»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ростов» приблизит «газовиков» к вылету
  • «Ростов» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Победит ли «Бавария» «Реал»?
  • «Бавария» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Престон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  5.08
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Кливленд — Орландо
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Пачука — Америка
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры