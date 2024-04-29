Медведев: Мне нужно найти свой ритм, но я начинаю играть все лучше и лучше

Российский теннисистпрокомментировал победу над американцем

«Это был непростой матч по разным причинам. Он хорошо играл. Корты здесь, за исключением центрального, немного меньше, чем мне хотелось бы. Поэтому, когда я играю, такое ощущение, будто кто-то давит на меня сзади. Несмотря на то, что при подаче мне не нужно много пространства, это ощущение всё равно остаётся. Мне нужно привыкнуть к этому и постараться играть ближе к линии.

Мне нужно найти свой ритм, но я начинаю играть все лучше и лучше. Конечно, в будущем, когда придётся встречаться с более сложными соперниками, я хочу начинать так же, как играл в третьем сете. Но если ты побеждаешь, ты уже рад», — цитирует Медведева пресс-служба АТР.

Следующим соперником Медведева будет представитель Казахстана Александр Бублик.