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    Синнер: Я никогда не думал, что смогу оказаться так высоко в рейтинге

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер
    Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход на второе место в рейтинге ATP.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Второе место в рейтинге многое значит для меня. Быть вторым номером ATP — потрясающее чувство. Я никогда не думал, что смогу оказаться так высоко. Для меня спорт — это одно, а жизнь — это другое. Мне нравится жить в такой системе координат. Я просто наслаждаюсь каждым моментом. Это были особенные дни», — сказал Синнер на пресс-конференции.

    Ранее в финале «Мастерса» в Майами Синнер победил болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1). 22-летний итальянец впервые в карьере занял второе место в рейтинге ATP.

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