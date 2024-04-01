Синнер: Я никогда не думал, что смогу оказаться так высоко в рейтинге

Итальянский теннисистпрокомментировал выход на второе место в рейтинге ATP.

«Второе место в рейтинге многое значит для меня. Быть вторым номером ATP — потрясающее чувство. Я никогда не думал, что смогу оказаться так высоко. Для меня спорт — это одно, а жизнь — это другое. Мне нравится жить в такой системе координат. Я просто наслаждаюсь каждым моментом. Это были особенные дни», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее в финале «Мастерса» в Майами Синнер победил болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1). 22-летний итальянец впервые в карьере занял второе место в рейтинге ATP.