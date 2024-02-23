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    18-летний чех вышел в финал турнира в Дохе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Гаэль Монфис Карен Хачанов
    Чешский теннисист Якуб Меншик (116-я ракетка мира) будет бороться за главный трофей турнира серии ATP-250 в Дохе.

    Якуб Меншик
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    Якуб Меншик

    В полуфинале он был сильнее прославленного французского теннисиста Гаэля Монфиса (68) в трех сетах со 6:4, 1:6, 6:3.

    Игра длилась 1 час 54 минуты. Чех пять раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из пяти.

    Монфис выподнил шесть эйсов, взял 3 из 12 брейк-пойнтов, сделал две двойные ошибки.

    Матч продолжался За это время Якуб Меншик выполнил пять эйсов и На счету Гаэля Монфиса — шесть подач навылет, 3 реализованных из 12 и две двойные ошибки.

    В финале турнира в Дохе Меншик сыграет с россиянином Кареном Хачановым (17).

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