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    Джокович с трудом выиграл у Попырина в Мельбурне

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Новак Джокович 
    Серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в эти дни в Мельбурне.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Во втором раунде действующий победитель турнира выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

    В третьем сете Попырин не реализовал четыре сетбола при счете 4:5.

    Теннисисты провели на корте 3 часа 12 минут.

    Новак за это время выполнил 11 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов.

    Следующим соперником Джоковича станет аргентинец Томас Этчеверри, который в предыдущих раундах выиграл у британца Энди Маррея и француза Гаэля Монфиса.

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