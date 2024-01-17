Джокович с трудом выиграл у Попырина в Мельбурне

Сербвышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в эти дни в Мельбурне.

Во втором раунде действующий победитель турнира выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

В третьем сете Попырин не реализовал четыре сетбола при счете 4:5.

Теннисисты провели на корте 3 часа 12 минут.

Новак за это время выполнил 11 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Джоковича станет аргентинец Томас Этчеверри, который в предыдущих раундах выиграл у британца Энди Маррея и француза Гаэля Монфиса.