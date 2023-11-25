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    Джокович: Синнер показывает лучший теннис в карьере, я его очень уважаю

    Теннис Новак Джокович  Янник Синнер Кубок Дэвиса
    Серб Новак Джокович высказался о предстоящем матче с Янником Синнером в полуфинале Кубка Дэвиса.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    На прошлой неделе Джокович дважды играл против Синнера на Итоговом турнире ATP. Новак уступил Яннику на групповом этапе, но потом одержал победу в финале.

    «Мы встретимся третий раз чуть больше чем за неделю. Думаю, это будет здорово и для теннисных болельщиков, и для поклонников спорта в Италии и Сербии, да и здесь в Малаге. У нас развивается новое соперничество. Я его очень уважаю.

    Сейчас он показывает, вероятно, лучший теннис в жизни. Я видел, как он играл в одиночке и в паре. Потрясающе. Очень высокий уровень. Он очень заряжен на матчи за страну.

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    • Кубок Дэвиса — это турнир, где не все зависит только от тебя. Наш матч может определить финалиста, но это не точно.

    Думаю, два наших матча в Турине помогут нам обоим в подготовке. Я знаю, что меня ждет. Знаю, что он очень уверен в себе и показывает лучший теннис в жизни. Я сам неплохо играю. Думаю, это будет отличный матч», — сказал Джокович на предматчевой пресс-конференции.

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