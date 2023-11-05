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    Джокович: Невероятно — суметь выиграть турнир после всех сложных обстоятельств этой недели

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Григор Димитров Новак Джокович 
    Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович высказался о победе над Григором Димитровым в финале турнира в Париже.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Невероятно — суметь выиграть турнир после всех сложных обстоятельств этой недели. Я был близок к поражению в трёх матчах подряд: в четверг с Таллоном Грикспором, пятницу с Хольгером Руне и субботу с Андреем Рублевым. Был очень близок к тому, чтобы проиграть эти матчи, но каким-то образом смог найти дополнительные силы, когда это было необходимо.

    Сегодня, думаю, мы с Григором были довольно напряжены в начале, я видел, что у него немного заканчивается энергия. У меня тоже, но я нашёл ещё немного дополнительного топлива. Думаю, матч был более равным, чем это показывает счёт, но для меня это ещё одна потрясающая победа. Очень горжусь этим, учитывая, через что мне пришлось пройти на этой неделе», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

    Новак Джокович завоевал свой 97-й титул в карьере.

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