Селиваненко: Медведев и Джокович показали лучший теннис

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР)высказался о предстоящей встрече россиянинаи сербав финале US Open 2023.

«Любой финал турнира "Большого шлема" всегда одно из главных событий в теннисе. До финала добираются те, кто проходит длинный путь через все испытания. И Медведев, и Джокович объективно показали здесь лучший теннис — как всегда умный и комбинационный. Финал непредсказуем, всегда независимо от всех предыдущих титулов тут накладывается фактор волнения. Уже совсем скоро увидим всё на корте», — сказал Селиваненко «Чемпионату».

Финал состоится сегодня, 10 сентября.