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    Свентек раскритиковала WTA по итогам турнира в Монреале

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек
    Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши раскритиковала руководство WTA после турнира в Монреале.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Мы не можем ничего сделать с погодой, но нужно же сосредотачиваться на том, что полезно для игроков. Тур и так очень напряженный из-за переездов, у нас не бывает двух дней отдыха, поэтому в будущем было бы неплохо сосредотачиваться на игроках.

    Думаю, это действительно непрофессиональные ситуации. Я не могу толком сказать, что турнир сделал не так, но, кажется, что главные здесь — это WTA. Надеюсь, что скоро что-то изменится», — заявила Свентек на пресс-конференции.

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