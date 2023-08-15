Свентек раскритиковала WTA по итогам турнира в Монреале

Первая ракетка мираиз Польши раскритиковала руководство WTA после турнира в Монреале.

«Мы не можем ничего сделать с погодой, но нужно же сосредотачиваться на том, что полезно для игроков. Тур и так очень напряженный из-за переездов, у нас не бывает двух дней отдыха, поэтому в будущем было бы неплохо сосредотачиваться на игроках.

Думаю, это действительно непрофессиональные ситуации. Я не могу толком сказать, что турнир сделал не так, но, кажется, что главные здесь — это WTA. Надеюсь, что скоро что-то изменится», — заявила Свентек на пресс-конференции.