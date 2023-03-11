Кудерметова выиграла у Блинковой в Индиан-Уэллс

Вероника Кудерметова Фото: globallookpress.com
В матче второго раунда Кудерметова одержала победу над Анной Блинковой — 6:3, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
Вероника выполнила 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3.
Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча Каролина Плишкова (Чехия) — Анна Калинская (Россия).
Еще в одном матче россиянка Евгения Родина потерпела разгромное поражение от белоруски Арины Соболенко — 2:6, 0:6.
Анастасия Потапова одержала победу над китаянкой Ван Сиюй — 6:4, 7:6 (7:4), 6:2. В третьем круге россиянка встретится либо с американкой Джессикой Пегулой, либо с итальянкой Камилой Джорджи.
Екатерина Александрова проиграла китаянке Ван Синьюй — 2:6, 3:6.