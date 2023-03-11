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    Кудерметова выиграла у Блинковой в Индиан-Уэллс

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий круг престижного турнира в Индиан-Уэллс (США), призовой фонд которого составляет 8,80 миллиона долларов.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В матче второго раунда Кудерметова одержала победу над Анной Блинковой — 6:3, 6:4.

    Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

    Вероника выполнила 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3.

    Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча Каролина Плишкова (Чехия) — Анна Калинская (Россия).

    Еще в одном матче россиянка Евгения Родина потерпела разгромное поражение от белоруски Арины Соболенко — 2:6, 0:6.

    Анастасия Потапова одержала победу над китаянкой Ван Сиюй — 6:4, 7:6 (7:4), 6:2. В третьем круге россиянка встретится либо с американкой Джессикой Пегулой, либо с итальянкой Камилой Джорджи.

    Екатерина Александрова проиграла китаянке Ван Синьюй — 2:6, 3:6.

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