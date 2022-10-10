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    Александрова поднялась на 20-е место в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова
    Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на 20-е место в обновленном рейтинге WTA.

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    Ранее 27-летняя россиянка занимала 21-ю строчку. На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира в Чехии, где уступила Иге Свентек из Польши.

    Лучшие из россиянок Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сохранили свои 11-ю и 12-ю позиции соответственно.

    В первой десятке изменений не произошло. Лидерство по-прежнему сохраняет Свентек. На втором месте Унс Жабер из Туниса, на третьем — эстонка Анетт Контавейт.

    Рейтинг WTA от 10 октября:

    1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 485
    2 (2). Унс Жабер (Тунис) — 4 885
    3 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 010
    4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3 934
    5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 470
    6 (6). Джессика Пегула (США) — 3 447
    7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3 355
    8 (8). Коко Гауфф (США) — 3 047
    9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3 025
    10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2 930
    11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2 895
    12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 571
    20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2 105
    23 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1 937
    48 (51). Анастасия Потапова (Россия) — 1 046
    58 (58). Анна Калинская (Россия) — 971

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