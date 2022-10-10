Александрова поднялась на 20-е место в рейтинге WTA

Ранее 27-летняя россиянка занимала 21-ю строчку. На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира в Чехии, где уступила Иге Свентек из Польши.
Лучшие из россиянок Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сохранили свои 11-ю и 12-ю позиции соответственно.
В первой десятке изменений не произошло. Лидерство по-прежнему сохраняет Свентек. На втором месте Унс Жабер из Туниса, на третьем — эстонка Анетт Контавейт.
Рейтинг WTA от 10 октября:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 485
2 (2). Унс Жабер (Тунис) — 4 885
3 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 010
4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3 934
5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 470
6 (6). Джессика Пегула (США) — 3 447
7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3 355
8 (8). Коко Гауфф (США) — 3 047
9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3 025
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2 930
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2 895
12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 571
20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2 105
23 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1 937
48 (51). Анастасия Потапова (Россия) — 1 046
58 (58). Анна Калинская (Россия) — 971