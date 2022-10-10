Александрова поднялась на 20-е место в рейтинге WTA

Российская теннисисткаподнялась на 20-е место в обновленном рейтинге WTA.

Ранее 27-летняя россиянка занимала 21-ю строчку. На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира в Чехии, где уступила Иге Свентек из Польши.

Лучшие из россиянок Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сохранили свои 11-ю и 12-ю позиции соответственно.

В первой десятке изменений не произошло. Лидерство по-прежнему сохраняет Свентек. На втором месте Унс Жабер из Туниса, на третьем — эстонка Анетт Контавейт.

Рейтинг WTA от 10 октября:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 485

2 (2). Унс Жабер (Тунис) — 4 885

3 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 010

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3 934

5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 470

6 (6). Джессика Пегула (США) — 3 447

7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3 355

8 (8). Коко Гауфф (США) — 3 047

9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3 025

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2 930

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2 895

12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 571

20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2 105

23 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1 937

48 (51). Анастасия Потапова (Россия) — 1 046

58 (58). Анна Калинская (Россия) — 971