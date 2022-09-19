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    Касаткина сохранила за собой 11 строку рейтинга WTA

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    Российская теннисистка Дарья Касаткина осталась на 11-м месте в рейтинге WTA.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидирует Ига Свентек из Польши, которая стала победительницей US Open. На второй строчке Онс Жабер из Туниса, замыкает тройку эстонка Анетт Контавейт.

    Россиянка Людмила Самсонова опустилась с 28-й на 30-ю строчку, Анна Калинская — с 51-го на 53-е место, Варвара Грачева — с 80-го на 85-е.

    Рейтинг WTA (19 сентября):

    1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 365 очков;
    2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5 090;
    3 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 300;
    4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3 980;
    5 (5). Джессика Пегула (США) — 3 501;
    6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3 480;
    7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 470;
    8 (8). Коко Гауфф (США) — 3 047;
    9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3 025;
    10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2 930;
    11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2 895;
    13 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 436...
    24 (24). Екатерина Александрова (Россия) — 1 750...
    30 (28). Людмила Самсонова (Россия) — 1 502...
    45 (45). Анастасия Потапова (Россия) 1 138...
    53 (51). Анна Калинская (Россия) — 983...
    85 (80). Варвара Грачева (Россия) — 726.

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