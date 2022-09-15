Надаль — о завершении карьеры Федерером: Я бы хотел, чтобы этот день никогда не настал

Испанский теннисистпрокомментировал новости о предстоящем завершении карьеры швейцарца

Кубок Лейвера, который пройдет на следующей неделе, станет для 41-летнего Федерера его последним турниром ATP.

«Дорогой Роджер, мой друг и соперник. Я бы хотел, чтобы этот день никогда не настал. Это печальный день для меня лично и для спорта во всем мире.

Для меня было удовольствием, честью и привилегией разделить с тобой все эти годы, пережить так много удивительных моментов на корте и за его пределами.

В будущем нас ждет еще много моментов, которые мы вместе разделим, нам еще многое предстоит сделать вдвоем, мы это знаем.

А пока я искренне желаю счастья тебе с женой Миркой, детьми и семьей. Наслаждайтесь тем, что вас ждет впереди. Увидимся в Лондоне на Кубке Лэйвера», — написал испанец в соцсетях.

Спортсмены провели на профессиональном уровне очных 40 матчей — счет в личном противостоянии 24:16 в пользу Надаля.