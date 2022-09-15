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    Надаль — о завершении карьеры Федерером: Я бы хотел, чтобы этот день никогда не настал

    Теннис Прогнозы на теннис Рафаэль Надаль Роджер Федерер ATP
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал новости о предстоящем завершении карьеры швейцарца Роджера Федерера.

    Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
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    Рафаэль Надаль и Роджер Федерер

    Кубок Лейвера, который пройдет на следующей неделе, станет для 41-летнего Федерера его последним турниром ATP.

    «Дорогой Роджер, мой друг и соперник. Я бы хотел, чтобы этот день никогда не настал. Это печальный день для меня лично и для спорта во всем мире.

    Для меня было удовольствием, честью и привилегией разделить с тобой все эти годы, пережить так много удивительных моментов на корте и за его пределами.

    В будущем нас ждет еще много моментов, которые мы вместе разделим, нам еще многое предстоит сделать вдвоем, мы это знаем.

    А пока я искренне желаю счастья тебе с женой Миркой, детьми и семьей. Наслаждайтесь тем, что вас ждет впереди. Увидимся в Лондоне на Кубке Лэйвера», — написал испанец в соцсетях.

    Спортсмены провели на профессиональном уровне очных 40 матчей — счет в личном противостоянии 24:16 в пользу Надаля.

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