Россиянка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде

Российская теннисисткапробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Александрова обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас в двух сетах со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

За два сета 45-я ракетка мира Александрова выполнила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету 52-й ракетки мира из Испании — ни одной подачи навылет, две ошибки на подаче и два брейка при пяти брейк-пойнтах.

В третьем круге турнира в Мадриде Екатерина Александрова встретится с чешкой Мари Боузковой.

Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.