Карлос Алькарас: Я играю на прекрасном уровне и готов взять титул

11-я ракетка мира испанский теннисистпрокомментировал победу над грекомв четвертьфинале грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (6:4, 5:7, 6:2).

«Вероятно, это моя самая большая победа на грунте. Это было круто. Ход игры, атмосфера — всё было идеально.

После второго сета я пошёл в туалет, чтобы отключить свои мысли и не думать об упущенных возможностях. Сказал себе, что нужно забыть обо всём и на максимум выложиться в третьем сете.

Думаю, я обыграл главного фаворита. Я играю на прекрасном уровне и готов взять титул», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Сегодня, 23 апреля, Алькарас сразится с австралийцем Алексом де Минором в полуфинале турнира в Барселоне.