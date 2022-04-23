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    Карлос Алькарас: Я играю на прекрасном уровне и готов взять титул

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас
    11-я ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (6:4, 5:7, 6:2).

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Вероятно, это моя самая большая победа на грунте. Это было круто. Ход игры, атмосфера — всё было идеально.

    После второго сета я пошёл в туалет, чтобы отключить свои мысли и не думать об упущенных возможностях. Сказал себе, что нужно забыть обо всём и на максимум выложиться в третьем сете.

    Думаю, я обыграл главного фаворита. Я играю на прекрасном уровне и готов взять титул», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

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    • Сегодня, 23 апреля, Алькарас сразится с австралийцем Алексом де Минором в полуфинале турнира в Барселоне.

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