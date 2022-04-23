Карлос Алькарас: Я играю на прекрасном уровне и готов взять титул

Карлос Алькарас Фото: globallookpress.com
«Вероятно, это моя самая большая победа на грунте. Это было круто. Ход игры, атмосфера — всё было идеально.
После второго сета я пошёл в туалет, чтобы отключить свои мысли и не думать об упущенных возможностях. Сказал себе, что нужно забыть обо всём и на максимум выложиться в третьем сете.
Думаю, я обыграл главного фаворита. Я играю на прекрасном уровне и готов взять титул», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.
Сегодня, 23 апреля, Алькарас сразится с австралийцем Алексом де Минором в полуфинале турнира в Барселоне.