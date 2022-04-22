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    Карен Хачанов высказался о предстоящем матче с Джоковичем, которого побеждал лишь раз

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Новак Джокович 
    Российский теннисист Карен Хачанов рассказал об ожиданиях от полуфинального противостояния на турнире в Белграде (Сербия) с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Матч Джокович — Хачанов состоится завтра, 23 апреля.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Джокович и Хачанов сыграли между собой шесть встреч в рамках турниров ATP, и лишь в одном случае сильнее оказался россиянин. Последний их матч состоялся на «Ролан Гаррос» 2020 года, когда победил Джокович.

    «Да, Новак выиграл последний матч. Сейчас ситуация иная. Это его центр, его город, его страна, его болельщики. Тут всё его.

    Ожидаю хорошей атмосферы. Я понимаю, что его поддержат трибуны, но надеюсь, что и меня немного поприветствуют. Трибуны будут забиты. Будет интересный матч, и я надеюсь, что получится хорошая битва. Не мог бы желать себе лучшего соперника в полуфинале», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира в Белграде.

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