Чемпион US Openпропустит турнир, который пройдет с 18 по 24 октября.

Ранее спортсмен заявил, что может сделать небольшой перерыв после поражения на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс чтобы восстановить физическую форму.

В основной сетке вторую ракетку мира заменит Микаэль Имер.

Следующим турниром Медведева должен стать «Мастерс» в Париже (1 — 7 ноября), где он будет защищать титул.

Moscow update:

OUT: Medvedev

IN: M. Ymer

Next: Thompson