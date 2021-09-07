US Open. Медведев вышел в полуфинал, Оже-Альяссим сыграет с Алькарасом

Во вторник, 7 сентября, на Открытом чемпионате США пройдут матчи 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах.

Мужчины

Даниил Медведев (Россия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 6:3, 6:0, 4:6, 7:5

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США.

В поединке 1/4 финала второй номер посева обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте два с половиной часа. Медведев выполнил 13 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 брейк-поинтов из 12.

На счету нидерландца 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 5.

За выход в финал Даниил поборется с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Карлос Алькарас Гарфия (Испания).

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас Гарфия (Испания)

Женщины

Элина Свитолина (Украина) — Лейла Анни Фернандес (Канада)

Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия)