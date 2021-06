«Ролан Гаррос». Павлюченкова сенсационно обыграла Соболенко, Веснина вылетела, Медведев встретится с Опелкой

Александр Зверев (Германия) — Ласло Дьере (Сербия)

Рейлли Опелка (США) — Даниил Медведев (Россия)

Стефанос Циципас (Греция) — Джон Изнер (США)

Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Веснина (Россия) — 6:1, 6:4

Россиянка Елена Веснина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции, который проходит в эти дни в Париже.

В третьем круге бывшая 13-я ракетка мира проиграла представительнице Казахстана Елена Рыбакиной со счетом 1:6, 4:6.

Матч продолжался чуть больше часа.

Веснина за это время выполнила 1 эйс, совершила 1 двойную ошибку и реализовала единственный брейк-пойнт. Ее соперница выиграла на приеме четыре гейма.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница американского противостояния Серена Уильямс — Даниэль Коллинс.

Для Весниной это был всего лишь третий турнир в одиночном разряде после рождения дочери.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) — 6:4, 2:6, 6:0

Россиянка Анастасия Павлюченкова сенсационно выиграла у белоруски Арины Соболенко в третьем круге Открытого чемпионата Франции, который проходит в эти дни в Париже.

Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:0 в пользу Павлюченковой, которая впервые с 2011 года прошла на «Ролан Гаррос» дальше третьего раунда.

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.

Анастасия за это время выполнила 2 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

