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    «Ролан Гаррос». Павлюченкова сенсационно обыграла Соболенко, Веснина вылетела, Медведев встретится с Опелкой

    Обзор событий шестого дня Открытого чемпионата Франции по теннису

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    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. В шестой день «Ролан Гаррос» проходят матчи второго круга у мужчин и женщин.

    Мужчины

    Александр Зверев (Германия) — Ласло Дьере (Сербия)

    Рейлли Опелка (США) — Даниил Медведев (Россия)

    Стефанос Циципас (Греция) — Джон Изнер (США)

    Женщины

    Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Веснина (Россия) — 6:1, 6:4

    Россиянка Елена Веснина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции, который проходит в эти дни в Париже.

    В третьем круге бывшая 13-я ракетка мира проиграла представительнице Казахстана Елена Рыбакиной со счетом 1:6, 4:6.

    Матч продолжался чуть больше часа.

    Веснина за это время выполнила 1 эйс, совершила 1 двойную ошибку и реализовала единственный брейк-пойнт. Ее соперница выиграла на приеме четыре гейма.

    Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница американского противостояния Серена Уильямс — Даниэль Коллинс.

    Для Весниной это был всего лишь третий турнир в одиночном разряде после рождения дочери.

    Анастасия Павлюченкова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) — 6:4, 2:6, 6:0

    Россиянка Анастасия Павлюченкова сенсационно выиграла у белоруски Арины Соболенко в третьем круге Открытого чемпионата Франции, который проходит в эти дни в Париже.

    Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:0 в пользу Павлюченковой, которая впервые с 2011 года прошла на «Ролан Гаррос» дальше третьего раунда.

    Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.

    Анастасия за это время выполнила 2 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

    За выход в четвертьфинал турнира Павлюченкова поспорит с победительницей матча Виктория Азаренко (Беларусь) — Мэдисон Киз (США).

    Сорана Кырстя (Румыния) — Дарья Касаткина (Россия)

    Виктория Азаренко (Беларусь) — Мэдисон Киз (США)

    Серена Уильямс (США) — Даниэль Коллинс (США)

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