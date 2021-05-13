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    Надаль сломил сопротивление Шаповалова в Риме

    Теннис ATP Рафаэль Надаль Денис Шаповалов Прогнозы на теннис
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    В поединке третьего раунда третий номер мирового рейтинга одолел канадца Дениса Шаповалова — 3:6, 6:4, 7:6 (6:3).

    Теннисисты провели на корте три с половиной часа. Во втором сете Надаль уступал 0:3, а в третьем — 1:3. Кроме того, при счете 6:5 в решающей партии Шаповалов не реализовал матчбол.

    Надаль 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 14. Шаповалов, занимающий выполнил 12 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и использовал 5 шансов из 10 взять подачу соперника.

    Следующим соперником Рафы станет победителем матча Александр Зверев (Германия) — Кей Нисикори (Япония).

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