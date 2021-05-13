Надаль сломил сопротивление Шаповалова в Риме

Испанский теннисистпробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.

В поединке третьего раунда третий номер мирового рейтинга одолел канадца Дениса Шаповалова — 3:6, 6:4, 7:6 (6:3).

Теннисисты провели на корте три с половиной часа. Во втором сете Надаль уступал 0:3, а в третьем — 1:3. Кроме того, при счете 6:5 в решающей партии Шаповалов не реализовал матчбол.

Надаль 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 14. Шаповалов, занимающий выполнил 12 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и использовал 5 шансов из 10 взять подачу соперника.

Следующим соперником Рафы станет победителем матча Александр Зверев (Германия) — Кей Нисикори (Япония).