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    Александрова уступила Азаренко на старте турнира в Мадриде

    Теннис WTA Виктория Азаренко Екатерина Александрова Прогнозы на теннис
    Россиянка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире Mutua Madrid Open в Испании, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона евро .

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    В первом круге российская теннисистка за 2 часа и 4 минуты уступила представительнице Белоруссии Виктории Азаренко со счетом 5:7, 6:3, 1:6.

    Александрова пять раз подала на вылет, девять раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

    Азаренко сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и воспользовалась семью попытками для взятия подачи соперницы из 15-и.

    Во 2-м круге Виктория Азаренко сыграет против Джессики Пегулы из США. Матч состоится 1 мая.

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