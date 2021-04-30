Александрова уступила Азаренко на старте турнира в Мадриде

Россиянказавершила выступление на турнире Mutua Madrid Open в Испании, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона евро .

В первом круге российская теннисистка за 2 часа и 4 минуты уступила представительнице Белоруссии Виктории Азаренко со счетом 5:7, 6:3, 1:6.

Александрова пять раз подала на вылет, девять раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Азаренко сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и воспользовалась семью попытками для взятия подачи соперницы из 15-и.

Во 2-м круге Виктория Азаренко сыграет против Джессики Пегулы из США. Матч состоится 1 мая.